L'acte de naissance du «Colossal d'art brut» à Renens se profile

Puzzle de plus de 4000 pièces grouillant de couleurs et de créatures chimériques, le «Colossal d’art brut» n’a encore jamais été assemblé! Imaginé, créé sur une décennie et façonné dans l’argile par Danielle Jacqui, il aurait dû habiller la façade de la gare d’Aubagne, à deux pas de chez elle. La politique en a décidé autrement! Et la Française aussi, choisissant un destin suisse pour son œuvre monumentale. Offerte à la ville de Renens pour la Ferme des Tilleuls en 2015, la sculpture (36 tonnes, 500 m2) arrive sur site par camion en 2016 avec l’espoir de naître enfin…

Quelques rebondissements plus tard - recherche de fonds, affinement du projet, demande d’un permis de construire - deux des vingt-cinq modules du mécano géant qui servira d’ossature à la sculpture vont pouvoir être montés cet été. Les fonds sont là, 328'000 francs réunis principalement grâce à la Loterie Romande (150'000 fr.), la Fondation BCV (120'000 fr.) et le Service des affaires culturelles de l’État de Vaud (20'000 fr.), ils serviront à la réalisation des fondations pour l’ensemble de l’œuvre, à celle des deux modules ainsi qu’à l’accueil de l’artiste, 86 ans, qui viendra faire émerger sa douce folie comme elle l’avait fait lors de son exposition renanaise en 2018.

Vernissage en septembre?

«En reprenant ce projet, l’année dernière, plutôt que de réaliser une maquette, nous avons choisi de le séquencer afin de donner une idée encore plus proche de l’ensemble, explique Chantal Bellon, directrice de la Ferme des Tilleuls. Et si comme tout le monde, nous sommes suspendus à l’évolution des restrictions actuelles, nous espérons un montage dans le courant de l’été pour un vernissage en septembre pendant la Nuit des musées.»

Dans la foulée, la recherche de fonds visera un nouvel objectif, boucler les 2,4 millions du budget en réunissant la somme encore manquante, soit 1,6 million. Des fondations, des mécènes, l’idée d’un financement participatif, des soutiens institutionnels: toutes les pistes vont être suivies en lançant notamment une récolte lors de l’Outsider Art Fair de Paris.