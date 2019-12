«Il y a une ambiance spéciale autour de Soulages»

Parfois, c’est «Soulages». D’autres fois, «Monsieur Soulages». Mais à chaque fois qu’Alice Pauli prononce le nom de cette légende vivante de l’art abstrait, 100 ans dans cinq jours, il y a comme une aura qui se dessine. Comme une révérence! Arquée sur une rare longévité – plus de trois décennies de compagnonnage artistique entre un artiste et son unique galeriste en Suisse –, elle s’enrichit encore au contact quotidien des œuvres du maître de l’Outrenoir.

Le premier coup de cœur? Cette toute première pièce d’une collection qui compte? Le souvenir affleure et déclenche un touchant sourire. «C’était à Paris, chez lui, lors de notre première rencontre en 1987. J’y étais avec mon fils, Olivier. Et, à un moment donné, il se penche vers moi et me dit en douce: «Maman, il faut acheter ce tableau.» Mais il était tellement enthousiaste, rigole-t-elle, que je crois que Soulages a entendu. C’est un très beau tableau, il est dans mon salon, plein de vie. Jamais, je ne le vendrai.»

«C’est un personnage hors du commun»

La semaine dernière, c’est Alice Pauli, l’amie de Pierre Soulages, qui était à Paris lors du vernissage privé d’une exposition traversant près de huitante ans de carrière, jusqu’à l’une des dernières toiles réalisées en octobre. Avant ce «trésor national français» – dixit «The Economist»— , seuls Picasso et Chagall y ont soufflé leurs bougies d’anniversaire au Louvre, l’événement est donc immanquable, le voyage éclair. Mais le sourire de la Lausannoise de 97 ans persiste… «On traverse quatre salles des collections permanentes avant d’arriver «chez lui», une sorte de rite de passage très émouvant. C’est ce que je lui ai dit! Il y a toujours une ambiance très spéciale autour de Soulages. Sa femme qui le protège, ce cercle de proches fidèles, sa grandeur d’homme, d’artiste qui part toujours d’une profonde réflexion avant d’œuvrer. Et… cent ans, c’est quand même quelque chose! C’est un personnage hors du commun.»

Ce respect éclate aussi aux cimaises de la galerie du Flon. À l’entrée, un duo d’œuvres sur papier des débuts du fils du fabricant de charrettes de Rodez. Elles ont appartenu au pionnier de l’abstraction lyrique, Hans Hartung. «Très amis, ils passaient Noël ensemble, s’échangeant parfois leurs travaux. C’est Soulages qui m’avait appelée pour me dire que la collection Hartung était en vente à Londres et que cela pouvait sans doute m’intéresser. Il y en avait quatre, il en a voulu deux.» Plus loin, d’autres œuvres sur papier du plus cher des artistes français vivants, avec un nouveau record établi fin novembre à 9,6 millions d’euros! Plus loin encore, des huiles de celui qui fait surgir la lumière des abysses de la connaissance, répétant que, «qui n’y voit que du noir, a du noir dans la tête».

Article sur la première exposition de Soulages à Lausanne dans le «24 heures» du 4 mai 1990

Même sans savoir le prix!

«Toutes ne sont pas à vendre», souffle la galeriste qui a sorti certaines de ses pièces et en a obtenu d’autres d’un collectionneur. Le fichier clients passe un peu par Lausanne, il s’étoffe surtout en Suisse alémanique, en Norvège, en Angleterre… Des avertis, passionnés par le travail d’un infatigable chercheur fabriquant jusqu’à ses outils de peintre, qu’Alice Pauli n’a pas besoin de convaincre. Ils veulent du Soulages! «Par contre, prévient-elle, si je sens qu’il y a une volonté de spéculer, je trouve une excuse pour ne pas vendre. J’ai cette réputation de ne pas vendre à n’importe qui, ce qui fait qu’heureusement, je n’ai vu que très peu de pièces revenir sur le marché, si ce n’est à la suite d’un décès.»

Les choix se font à l’atelier et... c’est l’artiste aux 1700 œuvres qui commande! «Chaque fois que je vais chez lui à Sète, on passe plusieurs heures dans cette très belle lumière et ce calme qui lui permettent de développer ses recherches avec tant de rigueur. Il ne vend pas toujours tout, c’est lui qui sélectionne, confie la galeriste. Il sait, il connaît, et j’ai presque toujours pris ce qu’il me proposait.» La négociation n’a pas sa place, Alice Pauli situe l’échange dans le registre de la «confiance», de la «faveur». «Il m’est arrivé de dire oui, sans avoir aucune idée du prix.»

Elle en rigole encore, espiègle, attachée à l’homme et à l’artiste par un lien fort. Les téléphones sont quasi hebdomadaires, le désir de retourner le voir dans l’Hérault – et pourquoi pas agrandir encore la collection – pressant. Mais discrétion oblige d’une grande dame de l'art, l’envie est plus fuyante au moment de livrer un avis plus personnel sur l’œuvre. «C’est un artiste, puissant, qui vous nourrit et toujours tellement dans la recherche qu’il en est presque plus contemporain que les jeunes!»