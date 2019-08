Anne Peverelli craque pour le blanc-manger au propre et au figuré

Elle n’aime pas trop les titres parce que c’est nommer, c’est ajouter une couche superflue sur des œuvres qui disent le visible et entraînent au-delà! Mais il y a tout dans ce «Blanc-manger» posé comme un souffle de crème fouettée sur l’accrochage d’Anne Peverelli à l’Abordage. Tout ce que l’on peut éventuellement imaginer du clin d’œil référentiel au lieu d’exposition (un restaurant) au très avouable péché de gourmandise (son dessert préféré). Il y a peut-être aussi le renvoi à une courbe fractale portant ce nom en mathématique et que certaines écritures sismiques de l’artiste pourraient rappeler. Mais il y a surtout cet indice qui ne frappe pas d’emblée et pourtant si évident.

Le blanc, non-couleur donnant le vertige, le blanc entaille géométrique, le blanc offrant une apnée à l’imaginaire, ce blanc tentaculaire est partout. Enfin… presque de tous les formats que la Lausannoise expose à Saint-Sulpice, qu’ils soient petits ou grands. Il dit cette envie de faire l’impasse ou d’ouvrir des plages de liberté, il découpe les espaces peints, les ordonne, les quadrille, les mange ou même se laisse manger. On y revient! Mais cette fois-ci, transporté dans une dimension où l’apesanteur et l’indéfini font loi. Il y a des traces, des trajets de traces, des enchevêtrements, des miroitements, des disparitions et la pensée file, affranchie de l’obligation de vouloir tout formater. D’avoir à tout expliquer. À la fois si parentes et si singulières, les pièces d’Anne Peverelli fusionnent dans cette même dynamique et ajoutent du sens les unes aux autres. Tout en capturant l’esprit pour l’amener ailleurs…

Saint-Sulpice, Abordage Jusqu’au 8 sept (du lu au sa) www.abordage-restaurant.ch