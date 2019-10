Dans les galeries avec Laurent Delaloye

L’art pour l’art se déguste à La Placette

Lausanne – Une galerie de 15 ans d’âge est une denrée rare dans le landerneau vaudois. Et pourtant, à l’échelle humaine, elle correspond tout juste à la maturité sexuelle. Est-ce la raison pour laquelle la vitrine se veut tremplin pour des artistes frais émoulus d’écoles d’art du pays? L’association – sept bénévoles qui ne sont pas dans une logique commerciale – encourage le culot adolescent qui ose s’affranchir d’idées reçues. Le budget de 12'000 francs pour douze expos l’an est alimenté par le Canton, la Ville, la Fondation Sandoz et des privés. Il aide surtout à payer le loyer. Frais de production et rémunération impossibles. Ce qui n’enlève en rien l’audace de l’espace. La preuve avec cette 178e proposition toute en fraîcheur, couleurs et complicité entre deux artistes aux pouvoirs multiples. Les peintures murales et tissus imprimés, parfois rehaussés, de Claire de Quénetain (1986) ont été inspirés par l’univers musical de Sunna Margrét (1992), également plasticienne. Que de sensations!

Peinture murale et tissu coton imprimé, 2019. Image: VANESSA CARDOSO

La Placette, r. Pré-du-Marché 19, tlj 24/24 > sa 5 oct



Vladimir Vasilev

Focale – Vivre avec le passé bien présent et le présent qui se conjugue au futur, voilà toute la complexité de «Bulgarie – pays palimpseste» de l’artiste (1977) qui vit pour la photographie documentaire dès qu’il a 15 ans. Depuis que son pays est entré en 2007 dans l’Union européenne, le pari n’est pas gagné si l’on en croit l’image de cette femme fatiguée perdue dans sa tapisserie pleine d’espoirs. Les autres instants de vie de l’expo ne s’en éloignent pas vraiment. À part une scène de la jeune génération paillettes, les ambiances peignent une réalité plutôt glauque. Mais qui finalement fascinent.

Nyon, pl. du Château 4, me-di 14h-18h > di 11 nov



Diplômes Écal 2019

Écal – La sélection des travaux de bachelor et de master 2019 est très convaincante. Demain sera bien, c’est sûr! C’est LE message de cette mise en scénographies où chaque département (arts visuels, photographie, design, etc.) regroupe ses savoir-faire afin de nous immerger dans une ambiance «maison». Une tendance? Cette génération de créateurs est engagée, avec un discours aux dimensions sociales, écologiques, responsables. Plus que jamais, l’avenir appartient aux artistes qui se réveillent tôt. Parmi les passionnants constats, la photo sort de son champ et utilise le support vidéo ou la «peinture» à l’image d’Alina Frieske et ses sublimes compositions issues des réseaux sociaux. Le design de produit pense pratique et économique à l’instar de la lampe ultraplate en carton léger de Fritz Gräber. Sans oublier les pièces de monnaie suisses revisitées par Arthur Fosse.

Renens, av. du Temple 5, lu-ve 11h-18h > ve 8 nov



Adrien Chevalley

Silicon IVIalley – Le Vaudois (1987) dessine en 3D et en céramique. Voilà pour le fil rouge de sa prometteuse carrière. L’inédit, lui, se produit à chaque nouvelle expo, avec un flot impressionnant de possibles. Avec ses «Saynètes», nous voilà servis. Depuis un an, il utilise un nouveau four pour façonner des sculptures très souvent abstraites, et parfois manifestes, avec un potentiel infini d’histoires que les titres de ses compositions peuvent déclencher. Sans compter celles alimentées par notre imagination. Ce n’est pas toujours évident d’y voir le quadrillage du territoire suisse, et pourtant c’est bien ce que ses fréquentes bal(l)ades en montagne lui inspirent.

Prilly, av. du Chablais 18, sa 13h-15h ou sur rdv > di 20 oct