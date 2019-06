Deux monstres sacrés en fusion chez Gianadda

L’aspirateur vrombit encore en bruit de fond, mais ce mercredi, veille de vernissage à Martigny, l’émerveillement a pris l’avantage sur le stress. Léonard Gianadda parle même à voix basse, passant d’un angle à un autre, pour le seul bonheur de la contemplation. «Ai-je rêvé de cette exposition? Non, jamais je n’aurais osé. Mais regardez depuis là, c’est magnifique…»

Sans tête, ni bras, l’«Homme qui marche» fusion de deux mouvements du corps à la limite de l’équilibre et plâtre cultissime de Rodin se détache, solitaire. Silencieux. Il prend l’espace. Le fend. Mais ne l’accapare pas. Face à lui, son alter ego filiforme modelé par Giacometti un demi-siècle plus tard, fait de même. À la fois gracile et déterminé. Un fil invisible semble relier les œuvres, quelque chose de fusionnel se passe, la dimension est celle de l’écho intime. Pourtant les deux hommes se sont ratés, le sculpteur qui a inscrit la puissance expressive des êtres dans l’espace n’avait que seize ans lorsque Rodin s’en va, après avoir «rendu la vie à la sculpture».

Et si leur premier flirt d’artiste date de l’exposition du centenaire de la mort du patriarche au Grand Palais à Paris, jamais une rencontre de cette ampleur n’avait encore été scellée. C’est donc inédite, loin des capitales de l’art, privilégiant les choix forts à la facilité d’aligner les icônes de l’un ou de l’autre, qu’elle vient d’ouvrir à Martigny.

«Avec le Musée Rodin, on avait envie de joindre nos deux collections, explique Catherine Grenier, directrice de la Fondation Giacometti. Et comme on aime bien le personnage Léonard Gianadda, un caractère, c’est vrai, mais débordant de désirs pour l’art: on s’est dit que c’était l’idéal de le faire ici.» Jeudi, Catherine Chevillot, directrice du Musée Rodin n’a eu qu’à pousser la porte de Martigny pour se laisser gagner par l’émerveillement. «J’avais déjà fait quelques rapprochements par le passé mais je me demandais si ça allait marcher à grande échelle: c’est spectaculaire! Et si en jouant au «qui a fait quoi» devant certains petits portraits, on prend le risque de se tromper. La grande erreur aurait été de les comparer ou de faire croire que le cadet s’inspire de l’aîné. Il faut aussi se dire que Rodin, en homme de son temps, aurait probablement été décontenancé par le travail de Giacometti, trop différent.»

Pas de deux pour la liberté

Épris de liberté, le Grison a admiré celle du Parisien et sa légende personnelle en dit long sur sa précocité… l’ado ayant préféré s’acheter un ouvrage sur le père de la sculpture moderne plutôt que de payer son trajet en train. Un peu plus tard, après avoir formé son geste sur le sien, l’adulte va s’offrir un Rodin. «Il ne possédait aucune autre œuvre d’aucun autre artiste, exception faite de cette étude pour le «Balzac», s’étonne encore Catherine Grenier, directrice de la Fondation Giacometti. Rodin est important pour lui, mais c’est surtout lorsqu’il revient à la figuration, à la figure humaine que Giacometti se rapproche de son esprit. Tous deux ont été de grands expérimentateurs, conduisant leurs recherches sur des séries entières d’un même modèle en renouvelant sans cesse sa perception. Ils partagent aussi cette même capacité à la fois d’invention et de prise de risque, intégrant les échecs comme les accidents à l’œuvre.»

Ces correspondances éclatent dans le fil du dialogue noué à Martigny sans exclure les chocs entre la taille très incarnée de Rodin, démonstrative, souvent douloureuse et les apparitions ascétiques façonnées par Giacometti. L’exposition favorise les jeux de miroirs sur la mise en espace des figures ou la façon de faire remonter l’histoire de la sculpture. Sa focale très large, elle s’arrête encore sur un intérêt partagé pour la fragilité du plâtre comme sur ces questionnements communs autour du socle. La recherche du dialogue est permanente, elle fascine dans un tête à tête sans parole entre «La Pensée» de Rodin – dont le modèle n’est autre que Camille Claudel – et l’«Homme assis» faisant partie des dernières pièces travaillées par Giacometti. Un espace de silence, une distance même s’installe entre les deux pièces, l’une dans la lumière, l’autre dans l’ombre, et pourtant… elles échangent!

Une formule d’avenir

D’ailleurs, c’est fou comme les artistes se parlent dans le monde des expositions, une mode qui s’est répandue à la vitesse d’un virus, mais les deux commissaires de «Rodin-Giacometti» se défendent d’y avoir cédé. «Pour nous c’est une façon de relire Rodin à travers le regard qu’un autre artiste portait sur lui et, à chaque fois, cela nous apporte quelque chose de nouveau», explique Catherine Chevillot.

«Ce type d’expositions ne va pas s’arrêter, abonde Catherine Grenier. L’idée du génie solitaire a vécu, nous avons amorcé une autre façon de concevoir l’artiste du XXe siècle: c’est un individu en relation avec d’autres personnes et avec un contexte. D’ailleurs, Rodin et Giacometti sont tous les deux, chacun dans leur temps, des artistes d’une grande modernité mais attachés à la tradition. C’est extrêmement rare de conjuguer ces deux vitesses.»

Martigny, Fondation Gianadda Jusqu’au 24 nov, tlj (9h-19h) www.gianadda.ch (24 heures)