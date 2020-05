Les fantômes jouent au stade

Professeur et entraîneur de basket à la retraite, romancier et golfeur pour la vie, Jon Ferguson garde la mémoire musclée. Assouplis par un accent bubble-gum d’expatrié californien, les mots du septuagénaire smashent les idées comme jadis les ballons dans les raquettes de Nyon ou d’ailleurs. Avec lui, «terrain de jeu» devient «play-ground» et comme la détente aérodynamique de Magic, le propulse vers les souvenirs d’enfance. «Dans mon jardin, nous faisions des Jeux olympiques entre potes, pas que du basket! Un 30 mètres haies, du saut à la perche etc. J’avais 11 ou 12 ans… c’était normal à San Francisco, avec le beau, on jouait dehors tous les jours.»

La malédiction du coronavirus frappe le spectacle du sport avec une radicalité inédite. «Voir tous ces terrains vides, ça crée une sensation bizarre. Pour moi, le play-ground, c’est un espace sacré, qui jamais ne devrait se vider de présence.» Et d’évoquer le terrain de foot à Dorigny, là où reposent depuis 2009, les cendres du légendaire Norbert Eschmann. «Il m’a poussé à parler philosophie dans mes chroniques, citer Mircea Eliade dans la rubrique des sports…»

Cet adepte de Nietzsche que le nihilisme n’effraie pas, sait frayer avec les fantômes. «Le vide… c’est aussi ce regard que le dernier joueur jette en arrière, au soleil couchant, le désert du terrain, le cœur plein d’expériences.» Ça ressemble fort à un film «première époque» de Spike Lee, aux lancers francs du Dr Clooney dans «Urgences». Des trucs de garçons? «A Rio, New York ou Lutry, la loi de la jungle règne sur les play-grounds. C’est méchant ou fair-play, il y a les boss qui contrôlent l’ambiance, un peu comme des tribus de gorilles, il y a toujours beaucoup d’hormones dans les carcasses de champion. Moi, sur le terrain, j’étais plutôt gestionnaire.»

En 1973, Jon Ferguson débarque en Suisse. «J’espérais gagner ma vie dans une équipe de basket,donc je soignais mon physique, je faisais du jogging tous les matins au bord du lac. À l’époque, les gens riaient, me sifflaient, se fichaient de ma gueule! Plus tard, dans les années 80, tout le monde s’est mis à courir.» Mais l’ancien prof se souvient encore d’arriver médusé au Collège de l’Élysée à Lausanne. «Il y avait une salle mais personne n’avait le droit d’y aller le samedi! Impensable, pour un Américain. Chez nous, les terrains s’improvisent n’importe où, ville ou campagne, dans les cours d’école, les universités etc. C’est dans notre culture.»

Jon Ferguson ne pratique plus le basket depuis longtemps mais «fanatique de tous les sports de ballon depuis l’enfance», l’incurable concède que le Covid-19 a bouleversé son agenda. «Confinés, les écrivains le sont par essence. Et j’ai ma routine. La différence désormais, c’est qu’à 5 h du matin, avant de me mettre à ma table, je ne peux plus voir les reflets des matches de NBA. C’était mon rituel, je l’ai remplacé par Mozart et Heidegger. Et je vous jure que ça ne manque pas.» Difficile de le croire. «Mais si, je me suis même interrogé si cette folie du business sportif ne devait pas s’arrêter un jour.»