Dans les galeries avec Laurent Delaloye

L’Espace Graffenried veut rendre l’art accessible à tous

Aigle

Sylvain Croci-Torti, Marc De Bernardis, Olivier Estoppey, Lionel Henriod, Camille Scherrer et actuellement Olivier Lovey: ces beaux noms contemporains ont déjà investi cet espace intimiste inauguré en septembre 2018 dans le bâtiment du XVIe siècle. Ce rez-de-chaussée de 27m2 défend «les artistes contemporains ayant un lien avec la région, que ce soit dans leur origine, leur domicile, leur lieu de travail ou la thématique sur laquelle ils travaillent», précise Maeva Besse, chargée des expos, en liens étroits avec Corinne Moesching, déléguée à la Culture. Il est dévolu à la vente dont les 80% reviennent à l’artiste! L’étage, plus vaste, est réservé aux collections de la Commune. L’alchimie fonctionne bien entre le haut et le bas. Olivier Lovey s’y sent à ce point à l’aise qu’il a aussi investi les toilettes... Avec «En attendant la plage» et en trois grandes photos d’univers fantastiques, le Valaisan (1981) nous invite à entrer dans l’image et à ressentir la 3e dimension en transformant le réel.

La dimension perdue, 2018, photo-installation de la série «Miroirs aux alouettes» débutée en 2016. OLIVIER LOVEY

Espace Graffendried, pl. du Marché 2, me-ve 10h-12h et 13h30-16h, sa-di 10h-12h et 13h30-16h › di 5 jan. 2020



Virginie Otth

Locus Solus

La Lausannoise (1971) s’inspire des nouvelles d’Italo Calvino, pour se confronter aux éléments du jardin, construit autant que désordonné, adjacent à l’espace. Elle le requestionne pour en donner une perception très contemporaine. Des compositions multiples autant sur les supports en verre, panneau mdf doré à la feuille, carton gris ou ondulé brun, que sur les mises en perspective. Ces fenêtres sur une étonnante jungle urbaine créent des ouvertures subtiles et propices à titiller l’imaginaire. Avec, camouflée, une présence humaine secrète et sensuelle.

Prilly, r. de la Combette 8, sur rdv au 077 418 59 44 › sa 1er fév. 2020

Sarah Carp

Focale

La Vaudoise (1981) est la lauréate du Prix Focale – Ville de Nyon 2019, obtenu pour «Renaissance», un magnifique travail photos réalisé entre 2013 et 2018. Il parle maternité, mélancolie, isolement, redécouverte de soi et, aussi, environnement. La nature est d’ailleurs la signature de la plupart de ses images. Ce qui se vérifie aussi dans une expo à Monthey avec la Nyonnaise Delphine Schacher (1981): «En résonance». Deux univers proches réunis sur 12 cimaises, des pages de vies mises en dialogue empreint de nostalgie, de scènes intimes, de densités de tons et de regards. Deux sensibilités pour dépeindre l’humain en quiétude avec lui-même ou la nature. Leurs narrations, entre la Roumanie et l’Irlande, se font osmose à confondre les auteures.

Nyon, pl. Château 4, me-di 14h-18h > di 22 déc. + Monthey, galerie du Crochetan, av. Théâtre 9, lu-ve 9h-12h et 14h-18h › ve 7 fév. 2020

Charlotte Aeb

L’Atelierphoto

Lauréate de «carte blanche» organisé dans le cadre de la Journée des arts 2019 à Nyon, la Lausannoise (1992) est vraiment impressionnante avec «Des plis et des formes», des compositions de courbes reformées, appartenant à de jeunes trentenaires. Même si on croit en voir, il ne s’y trouve pas de sexe. Tout au plus de l’érotisme léger. La photographe joue subtilement la carte de l’ambiguïté avec d’étonnants face à fesses et autres parties de corps tels bras, jambes, coudes, genoux et orteils. À relever que chaque image est le résultat compressé et imaginaire d’une personne. Jeune, comme on l’a vu, mais plus âgée d’apparence.

Nyon, Grand rue 13, ma-ve 10h-18h, sa 9h-13h › ma 31 déc.