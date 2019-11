«Hissez haut» les artistes!

À chacun son drapeau





Pour moi, c’était un challenge et un défi très intéressant. J’ai une activité artistique plutôt centrée sur le dessin aux crayons de couleur avec des dégradés et des volumes de recouvrement de différentes tonalités. On est donc à l’opposé de ce qu’est un drapeau avec ses couleurs en aplat et très vives. Mais cela m’intéressait de transposer mon monde artistique sur cette surface en même temps que de faire partie de cet ensemble de 36 drapeaux. Le mien pouvant rallier tous ceux qui sont fascinés par le paysage, monde de lumière et de couleurs.

Sylvie Mermoud

Lausanne









Réfléchir à un drapeau est une démarche très différente de ce que je fais habituellement, ce qui m’a permis de sortir de mes habitudes. Alors en premier lieu et comme j’ai suivi de près les manifestations en Catalogne avec un rapport ambigu au fait d’agiter un drapeau, je me suis demandé qui pourrait se sentir concerné par le mien. Et j’ai pensé à celle qu’on appelle la majorité silencieuse, ces gens qui n’ont pas la parole et qui pourraient s’approprier ces trois petits points. Après… il y a aussi une question de forme avec ces crochets, ces parenthèses qui m’ont beaucoup plu.

Marc Batalla

Lausanne









Même si j’avais déjà fait l’expérience de la soie il y a quelques années. En premier lieu, il y a l’intérêt pour le support et le fait de devoir faire vivre un motif de manière souple. Que ce soit un foulard ou un drapeau, on entre dans quelque chose d’ornemental orchestré par des rythmes et des symétries. Quelque chose doit se passer! Ensuite vient le motif et j’ai pensé à cette ambiguïté dans notre rapport à l’animal. Il nous fascine, on l’admire mais on ne partage pas notre espace avec lui. Et j’ai voulu le dire en hissant un drapeau en ville.

Irène Dacunha

Lausanne