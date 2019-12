Mario Del Curto en son jardin

Depuis plus de dix ans, Mario Del Curto, photographe célébré pour ses travaux en matière de danse, de théâtre ou d’art brut, cultive une friche secrète. En émane «Humanité végétale», un bloc lourd de 500 pages aux ramifications noueuses lancées à travers le monde. Potagers du dimanche à Londres ou à Marseille, pépinières d’artistes comme Niki de Saint-Phalle ou Charles Billy, mines agricoles dans les vallées incas à 4000 mètres d’altitude, etc., foisonnent dans un hybride inclassable et pourtant trié dans 500000 images. «Je m’y suis perdu un peu, moi aussi, explique l’artiste voyageur. Tout a commencé vers 2006, après mon exposition «Mondes miroirs» à la Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains. Je voulais poursuivre dans la voie des jardins utopiques créés au XIXe siècle, et là, j’entends que s’inaugure la Réserve mondiale de semences du Svalbard, en Norvège. J’étais intrigué de voir combien les grandes fondations du type Rockefeller, Bill Gates, etc., se passionnent pour la mémoire génétique des plantes alimentaires. J’ai voulu voir comment s’intégraient ces données.»

Première bascule du projet, il y en aura d’autres. «J’ai suivi mon intuition, en zigzaguant de rencontres en lectures. En 2010, je me suis rendu à l’institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, la plus ancienne banque de graines du monde. Incroyable visite! Il y avait par exemple 50000 variétés de blé, 4500 de pommes de terre, etc. Les agronomes accomplissent là un travail génial et méconnu du reste de l’Occident. Le livre est parti de là.»

Et l’emmène ailleurs encore. «J’en étais moi-même perplexe. Déjà parce que je ne m’appuie pas sur une démarche esthétique. Par exemple, je ne voulais pas me priver des jardins des morts, que j’aime tant photographier. En même temps, il me fallait aller ailleurs que dans des sépultures animistes.» Dans la broussaille se dégage pourtant une idée. J’ai toujours abordé le végétal comme l’expression d’une pensée plus qu’une méthode de culture. Je voulais dégager ce qui organisait une place publique ornementée ou une tombe fleurie.»

Ces jours, de montée des Verts au Palais fédéral en Greta Thunberg, personnalité mondiale de l’année pour le magazine «Time», l’écologie respire haut et fort. «Je suis presque à la mode! s’amuse Mario Del Curto. En fait, dès les années 70, j’ai participé au premier groupe antinucléaire en Suisse, milité contre la mauvaise qualité des aliments industriels, photographié le labeur paysan.» Pas si loin de ses séries sur l’art brut ou la scène, «Humanité végétale» rentre dans une même quête de biodiversité humaine. «Je me sens très proche de moi avec ce travail. Même si j’aurais voulu mieux y intégrer l’homme, souvent ici suggéré comme acteur plus que comme protagoniste de premier plan. Cela viendra.»

Racines d’un peuple ou d’un arbre, le parallèle saute à l’œil. «L’homme avec la nature, et vice versa: le vivant doit revenir au centre. Je dévore en ce moment le livre d’Anna Tsing, «Le champignon de la fin du monde» (Éd. La Découverte). Sa théorie évoque la possibilité de micro-organismes qui auraient présidé la création. Cette biologie souterraine, menacée notamment par les prédateurs capitalistes, pourrait se rebeller, déclencher une réaction, pollution globale, nuage de spores de champignons stérilisant les sols, etc.» La piste embarque. «J’ai commencé avec cinq bouquins sur la question dans ma bibliothèque, sourit Mario Del Curto. Je dois en avoir désormais une dizaine de mètres de rayonnage!»