Sylvain Croci-Torti mesure la matière nocturne

Il faut à peine une dizaine de pas pour faire le tour de la pièce au rez-de-chaussée de l’Espace Graffenried, à Aigle, un petit carré pourtant si densément habité. Une année après sa grande exposition au Manoir de Martigny, Sylvain Croci-Torti y a accroché ses immenses châssis lancés dans une conquête de l’espace, l’artiste bellerin les a même réalisés in situ. «It Took. The Night. To Believe.»

Trois déclarations d’amour à la nuit, à l’envie d’y croire, à la matière… difficile d’ailleurs de n’en parler que comme des monochromes même si c’est son choix de peintre, ce serait trop réducteur! Le bleu nuit fait son chemin sur la toile jamais homogène, il la recouvre de crépitements lumineux comme de profondeurs, l’enveloppe et renvoie ce mystérieux miroitement. Serait-on de cette symphonie arythmique? Ou à l’extérieur à bénéficier de son rayonnement? Sur la toile, la peinture vit, très libre. Elle vibre. Plus ou moins grenée. Plus ou moins intense.

Et le geste qui l’accompagne dans ces nuances l’est tout autant. Il ne joue pas la discrétion, on le voit oser les jointures, ne pas retenir une coulure et même oublier de peindre certains endroits. En travaillant avec ses propres outils, cette bacholle – sorte de racloir qui lui vient d’une première formation de sérigraphe – Sylvain Croci-Torti suit une partition aventureuse, intégrant le hasard à l’histoire d’une œuvre ouvrant à l’infini.