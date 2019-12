Et dire que The Clash voulait brûler et noyer la ville qui les honore!

On a tout écrit sur le paradoxe du punk et de sa fougue juvénile, hurlant son dégoût de ces vieux cons de Rolling Stones (trentenaires, donc séniles, au milieu des années 70) avec une sincérité qui n’imaginait pas survivre à la décennie. Certains y laissèrent effectivement leur peau, plusieurs survécurent – et les Rolling Stones courent toujours en 2019! Mieux: la rébellion nihiliste est devenue objet d’étude, d’inspiration, voire de glorification. Qu’importe ainsi que The Clash eût promis à sa ville natale la destruction par les flammes dans son premier album puis, dans son troisième, sa disparition sous les eaux de la Tamise et le retour à l’âge de glace.

Pas rancunière, la capitale anglaise offre son musée municipal au bon souvenir du groupe, à l’occasion des 40 ans de la sortie de «London Calling», le 14 décembre 1979. En termes de carte postale, cet «appel de Londres» a plus fait que la reine et les bus à deux étages auprès de la jeunesse rock. Sa pochette, où l’on assiste à l’assassinat de sa basse par Paul Simonon dans un montage coloré rappelant le premier album d’Elvis Presley, est devenue iconique. L’objet du délit trône au milieu de l’espace muséal, sous verre et sur un écrin de velours rouge, parfaitement fissurée en trois parts longitudinales, trois cordes s’accrochant encore au chevalet et aux clés, gisante comme un fauve empaillé ou un vestige inoffensif après avoir déchaîné tant de bruit et de fureur.

Sise au cœur des expositions du Museum of London (lui-même situé au centre de la ville, vers la City) , l’installation Clash est courte, ramassée et… gratuite. Une heure suffit pour plonger dans le souvenir du disque, de ses prémices (comment le groupe s’est calfeutré en studio pour tout composer d’une traite, ne s’autorisant que de longues parties de foot) à son enregistrement (nombreuses notes d’écriture de Joe Strummer et de Mick Jones). Il y a peu d’images en studio, encore moins de vidéos et d’extraits audio (pour cela, prière de savourer les versions collector du disque, riche en démos et chutes de studio), indice de la réclusion fébrile qui saisit alors le quartette, tout replié sur son inspiration débordante au point d’accoucher d’un double album ne conservant du punk que le sens de l’urgence et de l’économie. Pour le reste, entre reggae, rocksteady, rockabilly, soul artisanale voire pop spectorienne, Strummer et sa clique dictent un futur au punk et se préparent à devenir stars mondiales.

En ce sens, l’expo donne la part belle à l’impact immédiat de «London Calling». Coupures de presse, extraits vidéo de concerts homériques et de jeunes fans de la classe ouvrière (que le groupe faisait entrer par la fenêtre des loges), tournage sur la Tamise du clip de la chanson titre, à minuit et sous la pluie non pas par effet de style mais parce que les vidéastes débutants avaient pris 12 heures de retard. Si le disque fut un succès (9e dans les charts à sa sortie, il comptabilise aujourd’hui 5 millions de vente), ce fut aussi par la force live du groupe: une vitrine exhibe le matériel de la tournée qui suivi, dont les chaussures Creeper Gibsons blanches de Joe Strummer ne sont pas les moins remarquables. Avec, au mur, un mot de sa main. À la question: «Quel est votre instrument?», il répond: «Le rythme.»