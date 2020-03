«Mon travail consiste à caresser le bois dans le sens du fil»

Le voir à l’œuvre est captivant. Mathias Lecocq, lauréat du Prix de la relève de la 2e édition du concours Métiers d’art Suisse, semble débarquer d’une autre planète. Lunaire et rêveur, il reste néanmoins concentré quand il évoque ses souvenirs d’enfance, caressant les plumes de sa toute première création: un faucon grandeur nature accroché à une branche, prêt à s’envoler, tout comme le jeune talent. «Le bois me fascine depuis tout petit, affirme l’artiste de 23 ans. Cette matière évolue au fil du temps, et d’une certaine façon, reste toujours vivante. Chaque jour, j’essaie de lui rendre hommage en la transformant pour lui donner une seconde naissance.»

Le tourneur et sculpteur sur bois basé à Founex, qui ira chercher le fruit d’efforts et de pugnacité vendredi 13 mars au nouveau Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), est aussi un travailleur acharné. Se levant aux aurores pour répondre aux commandes et imaginer autant de créations personnelles, il tient aussi à libérer du temps pour se perfectionner, chaque mois, auprès du Lyonnais Philippe Gilbert, véritable pape du bois et sacré Meilleur ouvrier de France en 1994. «Le chemin à parcourir reste encore long pour véritablement vivre de ma passion, admet Mathias Lecocq. Mais ce prix de 10'000 francs représente en tout cas une belle étape dans ma carrière. Ça m’encourage à persévérer.»

Révéler un secret

En discutant, l’immersion en forêt se fait naturellement: «Lors de mes balades, sans vraiment savoir pourquoi, un tronc d’arbre m’attire, parfois même passablement abîmé. Lorsque je ne ramène pas le bois d’une scierie, j’aime le trouver par hasard dans la nature. Et je trouve de belles surprises au cœur de la matière. Les apparences sont souvent trompeuses!» Puis, devant son plan de travail aménagé au sous-sol de la maison familiale, le silence devient à nouveau prégnant. Mathias Lecocq se concentre aujourd’hui sur le visage de Guillaume Tell, une sculpture qui l’occupe depuis plusieurs semaines. Ici, pas de gestes brusques, la force est savamment dosée, la maîtrise absolue. «La position du corps est essentielle pour bien entamer le mouvement. Il faut ensuite pénétrer dans la matière lentement, et l’enlever par petites touches. Une fois retirée, impossible de l’inventer.»

Les bas-reliefs donnent l'illusion d'une poule en trois dimensions.

Derrière, un bouc surplombe l’espace. Tout autour, accrochés au mur, des bas-reliefs donnent l’impression d’objets en trois dimensions. Il y a les grappes de raisins, les poules et les avions suisses, des sujets choisis librement à partir de modèles. Et puis toujours l’appel de mère Nature: lors d’une excursion à Zermatt, il tombe sur une petite cabane en bois perdue dans les montagnes. Le cliché est pris sur le vif. Reste à retranscrire l’émotion de la baraque esseulée, qu’il traite d’égal à égal avec un sentier qui l’embrasse tel un vieil ami. Enfin les visages, éternels mystères de notre temps, insondables, croisés dans la rue ou trouvés entre deux clics sur internet, comme cet Indien dont il ne sait rien, avec son turban, fixant l’objectif. Pour le passionné, l’exercice est ici encore plus périlleux: «Il dégage à la fois quelque chose de doux et de déterminé, c’est fascinant. En sculpture, la force d’un regard est la chose la plus compliquée à transmettre. Un simple détail peut détruire toute l’âme d’un être humain.»

De l’esquisse au chef-d’œuvre

Une centaine de gouges essaiment dans l’espace, en un ordre bien particulier: plus l’embout métallique de l’outil se resserre, plus celui-ci permettra de tailler la matière avec précision. «Jamais une machine ne pourra rendre l’aspect du mouvement de la main. Dans mon travail, je reste proche de la matière, pour caresser au mieux le bois dans le sens du fil.»

Mais ne vous trompez pas: Mathias Lecocq ne reste pas pour autant éloigné des nouvelles technologies, à commencer par les réseaux sociaux qu’il alimente quotidiennement. Avant son CAP en arts du bois passé avec succès en France, il obtient en 2017 un CFC de polydesigner, une corde supplémentaire à son arc qui lui permet de modéliser ses créations, avant de plonger plus concrètement dans la matière. Une technique dont il se sert notamment pour le tournage sur bois. «Ce genre de fabrication demande la plupart du temps une précision clinique. Mais parfois, même dans ce cas, je conçois mes objets sans aucun plan préétabli.» Un vent de liberté essentiel à la créativité.