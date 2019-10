Un livre explore les trésors du Musée d'art et d'histoire

Avec en couverture la femme en bleu du «Retour de la mer» de Félix Vallotton, le livre récemment paru sur les collections du Musée d’art et d’histoire (MAH) de Genève annonce la couleur. Celle des splendeurs conservées par cette institution depuis son inauguration en 1910. Tout un patrimoine très varié et de grande qualité, qui trouve dans cette publication une vitrine attrayante. Posséder cet ouvrage, c’est un peu comme emporter le musée chez soi.

Jean-Yves Marin quittera le 1er novembre l’institution qu’il a dirigée pendant dix ans. Son livre à la main, à n’en pas douter, lui qui en a signé une des deux préfaces et les pages consacrées à l’histoire des collections genevoises à travers les âges. Le directeur sortant partage le rôle de préfacier avec Andrea Hoffmann Dobrynski, présidente de la Société des amis du Musée d’art et d’histoire (Samah). Cette association coproduit ce livre avec l’institution. Appelée jusqu’en 1948 Société auxiliaire du musée, elle a joué et joue toujours un rôle de premier plan dans la vie de l’institution.

Tour de force

Ce fameux «Retour de la mer» de Vallotton, par exemple, est un don fait au musée en 1929 par la future Samah. «L’achat d’œuvres destinées à enrichir les collections du musée constitue l’un des fondements de la Société», souligne Philippe Clerc, membre du Comité de la Samah, dans son chapitre sur l’histoire de ladite société.

Pour offrir le panorama des collections proposé dans ce livre, les responsables des différents départements du MAH ont opéré des choix certainement difficiles. Archéologie, arts appliqués, arts graphiques, beaux-arts et horlogerie sont représentés, ainsi que les trésors de la Bibliothèque d’art et d’archéologie. Quand on sait que l’institution veille sur 650'000 objets et que 7500 d’entre eux sont exposés dans les salles, comment s’en tenir à 234, sur autant de pages d’un livre qui en compte 270? Ce tour de force, «Les Collections du Musée d’art et d’histoire de Genève» le réussit en mettant à portée de regard un saisissant échantillonnage d’objets de valeur, du bâton perforé en bois de renne trouvé en 1838 au pied du Salève à «Rhododendron I» de Didier Rittener, artiste suisse né en 1969.

La mitre des maquerelles

Entre les deux, les équipes du MAH ont placé plusieurs grands classiques, parmi lesquels la statue de Ramsès II, la «Pêche miraculeuse» de Konrad Witz, la «Belle Chambre» du château grison de Zizers, le portrait de Jean-Jacques Rousseau par Liotard et «Le Quai des Pâquis à Genève» par Corot.

Mais ce n’est pas tout. Des trésors moins connus sont dévoilés, chacun ayant sa photo et sa description sur une page entière. C’est un drachme allobroge découvert à la cathédrale Saint-Pierre, la mitre des maquerelles du XVIe siècle, visible à la Maison Tavel, l’épinette de Charles-Albert Cingria, datant de 1624, un fragment de cotonnade imprimée dite indienne de 1790, une robe à tournure de 1880, offerte au MAH en 1979. «Notre finalité est de proposer au regard du visiteur la réalité des collections qui font du MAH un musée si singulier dans le paysage muséal helvétique», souligne Jean-Yves Marin. Le but est atteint car le caractère encyclopédique de l’institution s’impose avec évidence au fil des pages de cette élégante autant qu’instructive publication.

«Les Collections du Musée d’art et d’histoire de Genève» Éd. Favre, 279 p.

Jean-Yves Marin: «Je reste quelques mois encore employé de la Ville»

«Le but de ce livre est de donner un aperçu des collections du MAH dans toute leur diversité», confirme Jean-Yves Marin. «On y trouve certains chefs-d’œuvre très connus comme le retable de Konrad Witz ou les pastels de Liotard, mais aussi des montres, des armes, des meubles. Nous avons demandé à l’éditeur de fixer un prix en dessous de 30 francs L’ouvrage est vendu 29 francs!»

Le directeur sortant du MAH a choisi lui-même l’image de couverture: «J’ai fait acte d’autoritarisme directorial», avoue-t-il. «J’adore «Le Retour de la mer» de Vallotton, son intensité, sa modernité.»

Quelles autres pièces des collections ont la préférence de Jean-Yves Marin?

«J’en citerai trois. Le vase grec provenant du legs Edmond de Rothschild de 1998. On y admire la première représentation connue du mythe fondateur de la viticulture en Occident. L’huile de Picasso «Baigneurs à la Garoupe», donné au musée par Marina Picasso. Ce tableau et les photos de David Douglas Duncan montrant l’artiste peignant cette œuvre, achetées par souscription de 2013, forment un ensemble exceptionnel. Et pour finir «Panorama des Alpes» de Courbet, que l’on ne connaissait que par une photo en noir et blanc. L’original a été retrouvé ces dernières années chez un privé qui l’a vendu au MAH grâce au don anonyme d’une certaine fondation…»

À quoi l’ancien directeur va-t-il s’occuper après le 1er novembre?

«J’ai toujours dit que je ne resterai pas directeur plus de dix ans. N’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite (ndlr: il est né en 1955), je reste quelques mois encore employé de la Ville de Genève, au Département de la culture. Mon intérêt pour le patrimoine m’incite à creuser la question du trafic illicite des biens culturels. Plus tard, toujours à Genève, je souhaite tisser des liens avec les organisations internationales pour les aider à mettre en valeur leurs collections patrimoniales et artistiques.»

Jean-Yves Marin ira se ressourcer plus souvent chez lui en Normandie, à Ouistreham, à quelques kilomètres de Caen où il a dirigé le Musée de Normandie de 1998 à 2009.