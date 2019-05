Une expo fait revivre le Japon de Nicolas Bouvier

Nicolas Bouvier à Cologny, c’est une évidence. N’a-t-il pas vécu plusieurs décennies dans cette commune? Un panneau de l’exposition «Déambulations japonaises» en témoigne: l’écrivain voyageur s’est posé là en 1958, avec sa femme Éliane Petitpierre, entre deux séjours au Japon. L’auteur de «Chronique japonaise» (1967) a pris dans ce pays de 1955 à 1970 les photographies exposées jusqu’au 30 juin au Manoir de Cologny.

Ces images sont issues du fonds photographique Nicolas Bouvier, déposé par sa famille et conservé au Musée de l’Élysée à Lausanne. C’est Pascale Pahud, membre de l’équipe de cette institution, qui a groupé les photos par thèmes, dans trois salles aux fenêtres obscurcies pour l’occasion. À mesure qu’on avance dans le temps, le noir et blanc cède la place à un peu de couleur. Les images saisies par Bouvier en 1970, lors de l’Exposition universelle d’Osaka où il avait accompagné la délégation suisse, rendent bien l’aspect pop art d’un tel événement au seuil des années 70.

L’accrochage colognote fait voisiner l’image d’une visiteuse installée dans un œuf de plexiglas, portant à son oreille le combiné d’un téléphone rouge, avec celle d’un groupe de femmes en kimono, le visage blanchi et le maquillage traditionnellement prononcé. Elles participaient en 1964 à la cérémonie du Jidai Matsuri, festival des âges à Kyoto. Leur portrait, avec ses quelques touches colorées au milieu de beaucoup de blanc et de noir, offre un contraste saisissant avec l’ambiance moderniste de l’Exposition d’Osaka.

Ce genre d’associations donne tout son sel à la présente exposition. Celle-ci permet au visiteur d’embrasser d’un seul regard plusieurs sujets intelligemment apparentés, saisis par l’objectif du photographe lors de ses différents voyages dans l’Empire du Soleil levant. Il y a dans ses premières images un parfum de lointain passé qui leur donne une valeur de documents d’archives. Voit-on encore aujourd’hui des femmes se déplacer en ville sur les semelles de bois des sandales traditionnelles? Dans les années 50, c’était peut-être rare déjà, car Bouvier s’empresse d’immortaliser une marcheuse ainsi chaussée.

Parasols de fête et de tous les jours, lanternes religieuses et publicitaires, bateaux de bois à la peinture craquelée, modeste enseigne de coiffeur, murs témoins d’anciennes inscriptions qui se font la belle, chacune de ces choses a retenu l’attention du voyageur émerveillé. Les gens aussi, jusque dans l’intimité d’un établissement de bains pour hommes, ou des coulisses d’une représentation théâtrale.

Dans «Chronique japonaise», Nicolas Bouvier parle des albums de famille que ses hôtes nippons lui donnaient à regarder, «qui m’en ont plus appris sur le pays que les «séries des plus grands photographes». «En tournant les pages, je voyais la vie tailler dans ces visages qui maigrissent autour d’un regard de plus en plus chargé, et surgir un Japon frugal, introverti et pathétique qui n’est certes pas celui des prospectus.» Celui de l’exposition de Cologny non plus.

«La Suisse est folle»

Retour au pays natal avec ce petit volume récemment paru aux Éditions Héros-Limite, à Genève. Il contient deux textes de Nicolas Bouvier, «Genève» et «La Suisse est folle». Le premier a été écrit en anglais, alors que l’écrivain se trouvait à Los Angeles en 1991, au début de l’année du 700e anniversaire de la Confédération.

Destiné à un colloque sur la Suisse organisé par l’University of Southern California, «Geneva», devenu «Genève», est un condensé d’histoire à la manière de Nicolas Bouvier, fruit d’une culture sans faille et d’un esprit piquant. Écrit dans le but d’instruire des Californiens, ce mini-traité n’apprend rien aux Genevois, mais il peut les charmer par le ton employé et les raccourcis intelligents qu’il contient. Il ne reflète pas de rogne contre ce territoire et ses habitants, que Bouvier aimait tant quitter pour d’autres horizons.

Ce texte est proposé ici en français et en anglais, comme «La Suisse est folle», article paru en 1990 dans la revue «Nos monuments d’art et d’histoire». En bon documentaliste qu’il était, Nicolas Bouvier assortit de gravures anciennes son propos sur des extravagances helvétiques de l’ancien temps, qui font mentir les mots de Victor Hugo: «Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement.»

«Genève. La Suisse est folle» par Nicolas Bouvier, Éd. Héros-Limite, 107 p. (24 heures)