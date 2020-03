En attendant le retour du live, Internet se donne en spectacles

Il y a les gros, d'abord. Comme le père Neil Young qui promet sur son site internet de prochaines et régulières sessions acoustiques de lui-même et de sa guitare, sa femme (l'actrice Daryl Hannah) à la caméra et un feu dans l'âtre. Il y a le chanteur de Coldplay, Chris Martin, qui envoie sur Instagram une poignée de chansons en dédicace, au piano et à la guitare, avec personne pour tenir son smartphone posé en mode selfie. «J'étais supposé être avec le groupe aujourd'hui, mais ses membres sont bloqués dans différents pays.» L'initiative était la première d'une série de «Solidarity Sessions» initiée par Martin et d'autres artistes, dont la star country Keith Urban, qui a chanté avec sa femme (l'actrice Nicole Kidmann) pour unique public. Le soulman John Legend sera le suivant. «Dites moi à qui je dois passer le flambeau», demande-il déjà sur le réseau social.

Depuis l'arrêt brutal de toute l'industrie du spectacle mondiale, la sidération commence à laisser poindre quelques réactions. Rien d'organisé, réellement, car rien n'est «organisable» et ne peut dépasser une initiative personnelle et bricolée. En Suisse, l'association des clubs et festivals (Petzi) ne recense aucun projet de ses membres de proposer aux Internautes des concerts «en circuit fermé». «Même minimum, ce genre de captation demande une infrastructure et du personnel, et vu les circonstances, il est important que les gens restent chez eux», résume Anya Della Croce, coordinatrice romande. Le festival M4Music, prévu ce week-end à Zurich, espérait transmettre en streaming quelques performances: il a déclaré forfait mercredi. Seule exception à ce jour, la salle fribourgeoise du Nouveau Monde tentera dès vendredi 20 mars de maintenir l'animation de sa «3e scène digitale» (inlive.ch) à travers une offre de concerts en live streaming retransmis depuis les salons ou les chambres des musiciens du cru, des talk shows interactifs, des recettes de cuisine et autres capsules vidéo (Les Covids). A suivre.

Pour l'heure, le mélomane en mal de performances est condamné à chercher sur la Toile les petites envies personnelles qui fleurissent ça et là via les réseaux sociaux. Le comédien Pierre Richard accompagné à la guitare de Mathieu - M- Chedid; Jean-Louis Aubert, dont la tournée devait passer ces jours par l'Arena, en format solo devant son écran; Tryo qui est tout de même monté sur la scène de l'AccorHotels Arena parisienne, le 13 mars dernier quelques heures après l'interdiction de tout rassemblement, et a diffusé son concert sur Youtube: quatre musiciens au milieu d'un infini de sièges vides. Les Suisses de Gotthard, empêchés de vernir leur nouveau disque dans une salle zurichoise qui décident de jouer depuis leur local de répétition de Lugano, et de transmettre le concert sur les plate-formes. Le DJ Laurent Garnier, enfin, qui met en ligne un mix inédit long de... 7 heures! Pour les fans seulement, au risque que le confinement tourne franchement à la torture.

Quelques structures installent aussi un roulement de live plus ou moins exclusifs. Chaque midi, la chaîne de télévision ARTE propose ainsi un concert par jour, diffusé dans son intégralité. Le site américain Qello, spécialiste sur abonnements des concerts enregistrés, table sur son immense banque de données pour séduire les confinés. Plus audacieux, mais vraiment intime dans la mesure où ce mot signifie quelque chose d'un écran à un autre, le site Stageit: se décrivant comme «votre salle de concerts en ligne», il organise des concerts exclusifs, en direct et sans archivage de la prestation. Les artistes au catalogue annoncent la date et l'heure de leur concert privé, en général solo devant leur laptop, chez eux ou en studio. Il est possible pour les détenteurs de tickets de tchater en live avec les musiciens, tous anglo-saxons et la plupart peu connus, bien que le site s'enorgueillisse de compter Tom Morello (Rage Against The Machine), Korn et Bon Jovi à son catalogue. La crise générale aura-t-elle des allures de providence paradoxale pour ces initiatives jusqu'alors marginales?

www.qello.com www.stageit.com www.inlive.ch