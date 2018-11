Agnès Ferla questionne la peinture hors châssis

La même sérénité se dégage de son atelier, noyé dans la «Symphonie N° 9 du Nouveau -Monde» de Dvorak, que de l’espace privé de 12 m2 de Catherine Monney, qui l’invite à présenter ses dernières peintures qu’elle manipule corps et âme: «La musique classique est une aide à ma concentration créatrice», précise la Vaudoise (1986) qui se distingue par une pratique artistique guère traditionnelle. En triturant la toile hors châssis, la pliant, en y mélangeant les pigments, juxtaposant les couches imprimées à celles peintes, elle favorise la rencontre des techniques numériques d’aujourd’hui à la tradition picturale. Elle ose croiser le respectueux à l’irrespect. Pour elle, mieux vaut vivre seule et accompagnée! Ainsi, elle favorise la pratique en solo tout en se confrontant à la collectivité de ses colocataires des ateliers entourant la Galerie Silicon Malley.

Depuis les précieux échanges sur l’art qu’elle a eus avec son professeur de Théorie, Federico Nicolao, et sa sortie de l’ECAL en 2011 avec un bachelor en arts visuels, suivi d’un master en 2013, elle a partagé différents espaces d’art - ateliers: là avec Anaïs Défago au cœur de la Sas, puis à Vevey avec Jessica Russ, avant d’apprécier, à Prilly, l’inspiration de voisins comme Léonie Vanay, Damián Navarro ou Grégoire Bolay. Agnès Ferla invente un nouveau langage contemporain, obéit aux aléas des coulures, nous demande de se regarder dans sa peinture comme dans un miroir. Un jour, elle mettra cadre et toile aux oubliettes et nous invitera à vivre dans l’œuvre. L’artiste à suivre, donc!

(24 heures)