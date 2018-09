Engouement du public à la 42e édition de La Bâtie

La 42e édition de La Bâtie-Festival de Genève, qui s'est terminée dimanche, a accueilli 30’600 festivaliers. La manifestation pluridisciplinaire s'est tenue pendant 18 jours dans 43 lieux de Genève, ses communes, en France voisine et à Lausanne.

L'engouement du public dès le spectacle d’ouverture – «Gala», du chorégraphe français Jérôme Bel – ne s'est pas démenti tout au long de cette 42e édition, ont indiqué dimanche les organisateurs. Parmi les temps forts figurent, en danse, «Grand Finale», de l'Israélien Hofesh Shechter, et «The Great Tamer», du Grec Dimitris Papaioannou, pour la première fois à Genève, ou encore «Rule of Three», du Belge Jan Martens.

En théâtre, «HATE», de la comédienne franco-suisse Laetitia Dosch, et «Summerless», du metteur en scène iranien Amir Reza Koohestani, ont aussi affiché complet. Au total, 61 propositions de la scène contemporaine locale et internationale ont été présentées en danse, en musique et en théâtre.

Objectifs atteints

Les organisateurs tirent donc un bilan positif. «Le festival a atteint ses objectifs par rapport au projet que j'ai défendu», a complété son nouveau directeur Claude Ratzé, dont c'était la première édition.

«Des améliorations doivent être faites pour toucher de nouveaux publics», a-t-il toutefois relevé, faisant référence aux spectacles programmés dans des lieux inédits. Le nouveau «Label Bâtie» et ses projets pluridisciplinaires commandés à des duos de jeunes diplômés et d'artistes aguerris a aussi moins bien fonctionné, et le club éphémère a mis du temps à se faire connaître, faute de lieu central.

Voulu par Claude Ratzé comme le festival d'ouverture des saisons des théâtres et autres salles de spectacle, le festival a collaboré avec 35 partenaires culturels. La 43e édition de La Bâtie aura lieu 30 août 15 septembre 2019. (ats/nxp)