Le circassien jongle avec ses succès et joue au «patenteux»

Montréal, mars 2018. Gaël Della Valle débarque à peine de quelques jours au Guatemala. Sur la table du salon, du chocolat tout sauf helvétique - «Chut, please! Les lecteurs de «24 heures» n’ont pas besoin de savoir cela», rigole l’Yverdonnois.

Dans la cuisine, le trentenaire cherche du sucre. En vain! «Le sirop d’érable dans le thé, c’est très bon aussi.» Sa valise n’est pas encore défaite. Pendant que sa compagne, Andréanne, finissait d’aménager leur nouvel appartement, l’artiste de cirque s’en est allé honorer un contrat en Amérique du Sud – «et visiter un peu de pays, ajoute-t-il, car j’adore voyager. Je n’ai pas eu le temps de croiser Andréanne, ce matin. Elle est partie à Toronto. Elle joue dans un opéra de Lepage.»

Le décor est posé. Reste à découvrir la passion qui a conduit, il y a douze ans, ce natif du Nord vaudois à claquer la porte d’une Suisse qui lui promettait une vie bien rangée. «Trop rangée», ose-t-il. Ce moteur a le nom de jonglerie. Il a surpris son homme, en 2001, alors qu’il préparait des examens propédeutiques à l’École d’ingénieur d’Yverdon. «Avec un ami, on révisait tout l’été et, le soir quand on était totalement «brainwashé», on a commencé à jongler pour se vider la tête de l’électronique.» Depuis ce jour, Gaël ne lâchera plus ses balles et ses quilles. Et mettra d’autres cordes à son arc.

Cette révélation circassienne arrive sur le tard. Elle le chamboule définitivement. À tel point que sa carrière d’ingénieur fera finalement long feu. Des feux, il choisira d’en conquérir d’autres, ceux de la rampe, décrochés grâce à sa soif de liberté et cette petite crainte, aussi, de se «réveiller un jour en regrettant de ne pas s’être donné toutes les chances de se réaliser». Il se les offrira au Canada, une terre inscrite dans l’ADN familial. Flash-back.

Gaël Della Valle est né à Yverdon. Papa est géologue et participe à de grands chantiers un peu partout dans le monde. Maman est enseignante. Elle est une Renaud de Gimel, issue d’une lignée de pasteurs franco-suisses. Lui descend d’une famille transalpine, dont l’origine du patronyme s’est depuis longtemps perdue dans les migrations qui ont amené les ancêtres au Brésil, en France, en Suisse. «À la maison, on consommait de la culture plus qu’on en pratiquait. Mes parents étaient des spectateurs assidus mais jamais je n’aurais pu m’imaginer devenir artiste.»

Scolarité et formation post-obligatoire à Yverdon, petite amie dans la région et premier job à la vallée de Joux dans une société d’implants médicaux. L’avenir est bien tracé.

Mais le jeune homme décide de tout envoyer valdinguer. «La jonglerie était devenue ma seule obsession. En assistant à un petit festival, à Genève, j’ai tout à coup compris que mon rêve était accessible et qu’il ne fallait pas nécessairement être de la sixième génération d’une famille des pays de l’Est pour faire du cirque son quotidien.»

Une fois par semaine, le jeune homme suit alors des cours chez Élastique Citrique, à Nyon. À la jonglerie s’ajoutent d’autres disciplines circassiennes. Et les derniers doutes s’envolent. «François Pythoud, le fondateur, m’a encouragé à oser une école à l’international.» On est 2005. Pour préparer les auditions, l’ingénieur réduit son temps de travail. Il finira par lâcher son job. «J’y croyais pas, mais j’ai été pris à l’École de cirque de Québec! J’étais à la gare d’Yverdon quand, avec un fort accent québécois, on m’a annoncé la nouvelle par téléphone. J’ai raté mon train!»

Pas grave, le changement de destination devient irrévocable. Et cet accent chantant qui l’a surpris contaminera bientôt son parler vaudois. «Si j’avais souhaité devenir circassien à 16 ans, ma mère aurait «bad-tripé» ! Avec mon père, ils m’ont soutenu et cela fait maintenant douze ans que je suis expatrié.» Douze ans que l’ingénieur est devenu saltimbanque. «Je ne suis pas un hippie, corrige-t-il. Je préfère parler de vie de bohème.»

Un retour au pays... qu’il n’a jamais connu

Depuis douze ans, en effet, Gaël poursuit ainsi l’histoire d’amour tissée par ses parents avec le Canada. À la vingtaine, les Della Valle avaient émigré quelques années pour raison professionnelle du côté de Vancouver. Sa sœur aînée y est née. La famille y a même obtenu sa naturalisation, avant de rentrer en Suisse. Un sésame à feuille d’érable que Gaël recevra, quant à lui, par droit du sang, à Yverdon où il a vu le jour en 1981.

«Vingt-cinq ans plus tard, c’est donc moi qui ai vécu mon «retour au pays» sans y avoir mis un seul orteil auparavant», s’amuse-t-il. À Québec après quatre ans, l’Yverdonnois décroche son diplôme. À côté de la jonglerie, il se passionne de plus en plus pour la barre russe, 4 longs mètres grâce auxquels des porteurs font voltiger un comparse.

Sa rencontre avec Andréanne lui ôte toute envie de revenir s’installer sur l’ancien continent. Sa carrière fera le reste. Avec son premier tandem professionnel de jonglerie, Duo Lumix, Gaël décroche des contrats dans des compagnies qui comptent. Et renoue, au passage, avec sa passion pour la technologie: Duo Lumix fait valser dans les airs des objets auto-éclairés, imaginés (et commercialisés) par le bricoleur. «Au Québec, on dit «patenteux», précise-t-il.

Avec son amoureuse, comédienne et acrobate qui finira par le motiver à s’installer à Montréal, il imagine un spectacle philosophique pour jeune public. Celui-ci les mènera, durant quelques saisons, à travers tout le Canada, en Chine et même en Suisse.

Puis, en 2015, tout s’emballe. À la barre russe, cette fois-ci. Avec deux partenaires, Gaël développe (et poste sur Internet) un projet qui déconstruit complètement cet art traditionnel, longtemps formaté à renfort de paillettes et roulements de tambour.

Repéré par le Festival mondial du Cirque de demain, leur numéro – «plus humoristique que purement technique» – séduit. Médaille d’argent, Prix du public et contrats un peu partout dans le monde. Avec le cirque helvétique Monti durant six mois, Gaël découvre, par exemple, la vie en caravane et sous chapiteau. Sur les plateaux télévisés des «plus grands cabarets» et autres castings d’«incroyables talents», il cachetonne. En Allemagne, en France, en Italie. Le succès nourrit enfin son homme. Et motive, du coup, le couple à défendre sa vie de bohème plutôt qu’à réfléchir «famille». «Cela viendra peut-être un jour mais, pour l’heure, on savoure ce qui nous arrive.» Avec désormais un nouveau rêve: se bâtir enfin… une cabane au Canada. Les amoureux viennent d’acheter un bout de terre au nord de Montréal. «La carrière de circassien n’est pas éternelle. C’est un moyen de penser un peu à l’avenir.» (24 heures)