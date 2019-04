Plongée dans les univers de la céramique suisse

Vous êtes fan de céramique? Alors il vous faudra aller à Rapperswil, dans le canton de Saint-Gall, pour l’événement incontournable de ce domaine artistique: l’exposition « Fantasy Island», organisée par l’Association céramique suisse au Kunst (Zeug) Haus. Régulièrement, Swissceramics monte une exposition au niveau national afin de promouvoir la richesse de ce matériau et faire connaître le travail de ses membres.

«Après le Tessin puis Genève, où le Musée Ariana avait accueilli «Luxe, calme & volupté» en 2015, nous avions envie d’aller en Suisse alémanique, raconte Lynn Frydman Kuhn, coprésidente de l’association et responsable de la coordination des événements. Le Kunst (Zeug) Haus, principalement dédié à l’art contemporain, s’est montré très intéressé par une présentation exclusivement dédiée à la céramique.»

Année Robinson

C’est aussi le lieu qui a déterminé le thème, celui de Robinson Crusoé. «Le musée comporte une vaste collection d’ouvrages se rapportant au roman de Daniel Defoe, explique Lynn Frydman Kuhn. Et quand nous avons appris que 2019 serait l’année Robinson, puisque le livre a été publié il y a trois cents ans, nous avons su que nous tenions notre sujet!» Pour permettre plus de liberté dans le traitement, l’idée a été élargie: le titre définitif de l’exposition est devenu «Fantasy Island».

L’adéquation à cette thématique était l’un des critères de sélection pour les 77 personnes qui ont soumis un projet. Les écoles professionnelles, dont l’École d’arts appliqués de Genève, ont également participé au concours. «En tant qu’artiste, on a tendance à rester dans sa zone de confort, estime la coprésidente. Avoir un thème oblige nos membres à repousser leurs limites, à se réinventer.» Mais c’est avant tout la qualité de l’œuvre qui a déterminé le choix des 44 travaux présentés à Rapperswil. Le jury de professionnels du domaine a pris ses décisions en toute indépendance, sans respecter une répartition proportionnelle entre les régions linguistiques… car la moitié des exposants sont Romands!

Ce qui frappe avant tout dans le résultat de cette sélection, c’est la diversité. Faïence, porcelaine et grès sont tournés, modelés, imprimés, moulés, coulés ou soufflés. Ils se trouvent associés à de multiples autres matériaux, comme du bois, de la mousse, du fil, du métal, et même de la musique, des images numériques, un spot disco et des iPad… Juste à côté d’une sculpture, on trouve un contenant revisité ou une très contemporaine installation. Cette variété reflète le monde de la céramique actuelle, qui tend à se multiplier et à brouiller les frontières avec les autres médiums.

Le thème, lui aussi, a été abordé très différemment. On croise une queue de sirène, un indigène cannibale, une méduse, un coquillage, des coraux, des palmiers ou encore une fleur volcanique. «J’aime quand la thématique est assez ouverte comme ici», s’enthousiasme Joëlle Bellenot, enseignante à l’école d’arts appliqués de Vevey, qui fait partie des cinq Genevois à exposer à Rapperswil. La céramiste a développé tout un réseau de cavités de porcelaine, formant une architecture organique qui évoque une île. «Dans ce musée magnifique, les pièces ont toute la place pour se déployer. Et les matériaux du lieu, notamment la charpente en bois peint en gris et le béton lissé, résonnent très bien avec la céramique.» Parmi les dix Vaudois sélectionnés, la Lausannoise Valérie Alonso, collègue de Joëlle Bellenot à Vevey, dit avoir abordé cette thématique «difficile» en exprimant un sentiment personnel lié à l’évasion. L’artiste a inventé une échelle en porcelaine, fragile et impuissante, tenue par un fil de coton, pour «s’échapper d’une île dont on se sentirait prisonnier.»

Une île comme symbole

Des artistes ont préféré s’éloigner de «Robinson Crusoé» , quelque peu eurocentré, pour s’intéresser au récit initiatique de Michel Tournier, «Vendredi ou les limbes du Pacifique». D’autres en ont profité pour aborder des thématiques actuelles, comme l’émigration, le changement climatique ou l’écologie. Beaucoup, enfin, ont considéré l’île davantage comme un symbole: celui d’un équilibre fragile et menacé, d’un nouveau départ, de paradis illusoires, de tout être vivant, d’une confrontation avec soi-même, de l’altérité, ou encore d’un lieu à part entre rêve et réalité, où tout est permis… (24 heures)