C’est officiel, le Montreux Jazz n’aura pas lieu cet été

«En 53 ans d’histoire, d’aventures humaines et de moments musicaux légendaires, jamais une édition du Festival n’avait dû être annulée.» C’est le cœur lourd que les organisateurs du Montreux Jazz viennent d’annoncer ce vendredi dans un communiqué le report de leur édition 2020. L’information était attendue, elle est désormais officielle. Après Paléo et Sion sous les étoiles, qui ont chacun débranché la prise hier, le géant de la Riviera renonce lui aussi à allumer ses enceintes cet été. Prévue initialement du 3 au 18 juillet, «la programmation prévue cet été sera en partie reportée à la prochaine édition, qui se tiendra du 2 au 17 juillet 2021», détaille l’équipe menée par Mathieu Jaton.

Le Festival travaille notamment sur le report des concerts déjà annoncés – Lionel Richie et Lenny Kravitz devraient figurer au programme 2021 – et tiendra informés tous les détenteurs de billets prochainement, qui pourront choisir de conserver leurs sésames ou demander un remboursement. «C’est dur, même si on y était préparé.» Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz Festival, voulait encore y croire. Le Conseil de fondation du MJF, réuni jeudi soir, a du se résoudre à prendre «la seule décision possible».

«Il est aujourd’hui impossible d’envisager une manifestation de l’ampleur du Montreux Jazz Festival au mois de juillet, à l’instar de nos collègues des festivals d’été en Suisse et à travers le monde. La santé de la population l’emporte bien évidemment sur toutes les autres considérations», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

(développement suit)