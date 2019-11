«C’est la technique qui crée l’émotion du récit»

Jean-Claude Carrière l’explique dans «Ateliers»: «Scénariste, dramaturge, romancier, essayiste, compilateur, traducteur, auteur de chansons, de livrets d’opéra, acteur d’occasion: ceux qui doivent raconter ma vie sont en général fort embarrassés.» Dans la pratique, Jacques Tati a déniaisé le fils de petit paysan monté à Paris. Pierre Etaix, Luis Buñuel et Peter Brook l’ont choisi pour frère d’arme. Buster Keaton et autres légendes hollywoodiennes pour confident.

Vif comme le gardon qu’il braconnait gamin dans les eaux de l’Orb, en Hérault, ce conteur d’exception tue le temps. «Et oui, j’ai 88 ans, dont 65 passés à vivre sur la brèche. Assez jeune, j’ai réalisé que je vivais dans le premier siècle qui inventait d’autres langages, cinéma, radio etc. J’ai voulu essayer toutes les écritures, première décision déterminante. L’autre fut de renoncer à mettre en scène. Je voyais mes camarades filmer, vouloir être des auteurs et s’empêtrer dans les problèmes financiers et autres. Ils sont quasi tous morts, les écrivains survivent. Qui m’entend me plaindre de mon destin inouï peut me gifler.»

Pas de nostalgie, donc?

Je ne voulais pas écrire de Mémoires sentimentales, mais laisser un manuel des problèmes concrets affrontés au théâtre et cinéma. J’en avais assez d’entendre: «C’était comment de travailler avec Buñuel?» Ou avec Peter Brook durant 34 ans. J’aimais son exigence folle, les exercices imposés chaque jour.

Ne cherchez-vous pas toujours à être épaté – voir l’épisode Tati?

Quand Tati casse de la vaisselle pendant 2 heures pour trouver «le bruit»? C’est absolument vrai! Et il hésitait encore entre deux ou trois verres à la fin des essais. Avec le recul, il applique la grande leçon de Robert Doisneau. Jeune, disait-il, tu es attiré par le détail. A la maturité, tu places le détail dans son ensemble, et c’est le fait des grands artistes. Enfin, plus vieux, tu as tendance à oublier le détail et privilégier l’ensemble.

Reconnaissez-vous ces complices au premier coup d’œil?

Oui, ce sont rarement des écrivains, plutôt des scientifiques. Chaque fois que j’en croise, je leur demande: «Raconte-moi les deux plus belles histoires que tu connaisses». D’où ces deux recueils que j’ai publiés (ndlr: «Le cercle des menteurs en deux volumes», éd. Plon).

Vous vous montrez toujours positif, même avec Jean-Luc Godard qui «oublie» de vous créditer au générique de «Passion».

Je l’aime beaucoup, nous avons partagé tant de fous rires. Alors cette histoire de générique… sans doute a-t-il ses raisons que je ne connais pas. En fait, je ne l’ai pas vu depuis 7 ou 8 ans, il reste cloîtré en Suisse. Même Agnès Varda trouva porte close quand elle voulut le mettre dans «Visages Villages» en 2017. Désormais, Godard et moi sommes les deux seuls survivants de la Nouvelle Vague. La faute à la cigarette qui en a tué beaucoup. Regardez d’ailleurs combien leurs films sont enfumés.

Autre histoire incroyable, quand vous dînez à la table de «l’Olympe d’Hollywood» en 1973.

J’étais avec Luis Buñuel à Los Angeles, George Cukor, un ami, m’appelle: «il aurait plaisir à l’inviter avec quelques amis». Sans préciser! Et nous avons vu arriver l’Olympe des cinéastes, John Ford, Billy Wilder etc. Ils s’estimaient beaucoup. Hitchcock avait déclaré à la télévision américaine: «Je suis mon cinéaste préféré, l’autre, c’est Buñuel». Je le vois encore lui mimer un mouvement de caméra de «Tristana».

Donc ils s’étudiaient?

Le grand mystère du récit, c’est que souvent l’émotion naît de la technique. Malgré les apparences, ce n’est pas un exercice froid.

Avec le recul, savez-vous pourquoi les géants vous apprécient tant?

Ça... Encore aujourd’hui, je travaille avec de grands cinéastes qui pourraient être mes petits-enfants, Louis Garrel par exemple. Ce n’est pas une question d’expérience, qui ne veut rien dire.

De curiosité alors?

C’est le mot clé de ma vie. Il y a des gens mis sur cette Terre pour s’ennuyer. Moi, peut-être parce que je viens d’un monde terrien, attaché à ses mottes, abeilles, vers et autres hannetons, j’en suis curieux et désespéré d’ailleurs. Dès les années 60, j’ai soutenu Brice Lalonde, alors candidat écolo à la présidence de la République. Nous avons fait un score dérisoire évidemment… Mais je m’inquiète beaucoup pour l’état de la planète que nous laisserons à nos enfants. Je ne suis pas un optimiste béat.

D’ailleurs, vous qui avez frayé avec beaucoup de croyances, vous refusez l’idée d’au-delà.

Il ressort avec évidence de l’histoire des religions que les dieux ont été inventés par les hommes. Souvent à leur image, ou du moins, porteurs d’une dimension dont ils sont privés, qu’ils rêvent d’acquérir. De là, ce serait se perdre que de mettre son sort entre leurs mains.

Mais vous croyez comme l’anthropologue Claude Levi–Strauss, en une toile universelle?

Trilingue, j’ai animé une centaine d’ateliers de par le monde, pratiqué des cultures très différentes de la mienne, au Japon, en Chine etc. J’ai toujours trouvé un fil commun. Tiens, même à Jérusalem avec un groupe à égalité arabe et juif, masculin et féminin: les fictions qu’il produisait en disaient plus sur le pays qu’une enquête journalistique.

Préférez-vous essaimer à labourer le même sillon?

Je ne m’interdis aucune curiosité. Beaucoup au contact d’autres cultures, s’estiment supérieurs. Quelle hérésie! Voyez l’ex-président Sarkozy qui par ignorance, balayait en une phrase l’Afrique, continent qui parle 2400 langues: «Elle n’est pas encore rentrée dans l’histoire». Un continent qui parle 2400 langues. Ou ceux qui identifient l’Islam au terrorisme, une civilisation qui a produit le zéro en mathématique!

L’ignorance, la plaie de notre monde global?

Sans doute. Quand j’entends un Eric Zemmour qui parle de Napoléon ou de Révolution française, je ne sais que dire. Si ce n’est pas à s’indigner, c'est à mourir de rire face à tant de mensonges et d’erreurs. Le comble là-dedans, c’est que le droit de parler ainsi, il le tient de la Révolution française!