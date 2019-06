Ce mélange des genres qui titille les zygomatiques

Alors que la plupart des manifestations culturelles romandes souffrent d’une surabondance de l’offre cette année, Beausobre a le sourire. À moins de trois semaines de son coup d’envoi, son festival d’humour a déjà vendu près de 12'000 billets, soit un taux de remplissage supérieur à 86%, et 12 spectacles affichent complet. Si les facteurs qui expliquent un tel succès sont nombreux et difficilement quantifiables, deux constats s’imposent: l’humour a le vent en poupe et la 31e édition de Morges-sous-Rire, du 17 au 22 juin, a trouvé la bonne formule.

Entre spectacles en solo ou en duo, nouvelles stars ou grands noms de l’humour, en passant par les fameux galas, «tout est affaire de dosage et d’équilibre pour séduire tous les publics», commente Roxane Aybek, directrice du festival dont le programme ne compte pas moins de 28 représentations.

«Un engouement de dingue»

On voudrait penser que les mastodontes de la scène représentent une sécurité pour les festivals d’humour, des valeurs sûres sur lesquelles compter. Or, la relève est bien en marche. À titre d’exemple, Jean-Marie Bigard n’a pas fait le plein cette semaine au Maxi-Rires de Champéry, petit-frère valaisan qui se tient jusqu’à samedi.

À Morges non plus, l’humoriste français n’affiche pas encore complet (21 juin). Au même titre que Les Frères Taloche (18 juin), Les Chevaliers du Fiel (19 juin) ou Chantal Ladesou (18 juin), qui se font aujourd’hui devancer à la billetterie par les jeunes Gérémy Crédeville (19 juin), Laura Laune (20 juin), Fary (22 juin) ou le mentaliste Fabien Olicard (19 juin).

«Il y a un engouement de dingue autour des nouvelles stars de l’humour, affirme la directrice de Morges-sous-Rire. Ils jouissent non seulement d’une surmédiatisation, mais voient aussi leur cote de popularité monter en flèche grâce à internet et aux réseaux sociaux, plateformes où ils font eux-mêmes leur promo.»

La jeune génération romande en est la parfaite illustration, puisque Yann Marguet (20 et 22 juin), Mirko Rochat (21 juin) ou Simon Romang (22 juin) ont déjà rempli leurs salles. Certes, du côté du Chapiteau et du Café-Théâtre, qui comptent respectivement 350 et 150 places, alors que Beausobre doit remplir 850 sièges. Leurs aînés, eux, misent sur d’autres formules gagnantes: cette année, Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio (18 juin) s’associent en duo alors que Marie-Thérèse Porchet joue la carte du gala (19 juin) en réunissent la crème de la nouvelle scène suisse.

Un gala par an

Les galas justement, où plusieurs humoristes se succèdent pour servir une sélection de leurs meilleures vannes, devaient rester occasionnels pour Morges-sous-Rire qui célébrait ses 30 ans l’année passée. Pourtant, ils se retrouvent à nouveau à deux reprises dans les programmes communs de Morges et Champéry.

Une concurrence frontale avec Montreux Comedy, dont c’est la marque de fabrique? «Le gala de Marie-Thérèse est un pur hasard, se défend Roxane Aybek. Ce spectacle rentre dans le cadre de notre partenariat de captation avec la RTS qui demande des artistes suisses. Or, il y avait cette opportunité de réunir plusieurs humoristes romands autour du thème de la Fête des Vignerons. On ne pouvait pas passer à côté.»

Le gala du magicien Eric Antoine (17 juin), quant à lui, entre dans le cadre d’une collaboration avec les chaînes de télévision françaises du groupe M6, soit W9 et Paris Première, qui avaient capté le gala d’Olivier de Benoist à Champéry l’année passée, et qui filmeront cette année celui d’Eric Antoine à Morges. Une aubaine pour les deux festivals, car en plus de leur offrir une visibilité à la télévision française, les deux chaînes prennent en charge l’intégralité des frais de production du gala.

«Ce partenariat va de mieux en mieux, se réjouit Maxime Deléz, président de Maxi-Rires. Avec Morges, nous continuerons à proposer un gala par année, mais l’âme de nos festivals doit rester la même. À savoir proposer des spectacles vivants, en contact avec le public.» Roxane Aybek poursuit: «Ces plateaux sont très chers à produire, on ne pourrait jamais le faire sans la télé. On le voit surtout comme une occasion en or de réunir plusieurs stars sur un même plateau.» En jouant la variété et l’équilibre dans leurs programmes, les festivals d’humour ont la formule qui fait mouche. (24 Heures)