Les chansons de Sardou en comédie musicale

Vous aimez Michel Sardou et vous avez adoré «Mamma Mia»? Alors cette nouvelle va vous ravir. En effet, une comédie musicale construite sur les tubes les plus populaires du chanteur est en préparation. Elle sera créée un peu à la manière du spectacle qui avait revisité les chansons d'Abba.

A la base de ce projet, Robert Ciurleo, producteur de Robin des Bois et Bernadette de Lourdes, a dévoilé «Le Parisien» vendredi. Cette comédie musicale, baptisée «Je vais t’aimer» ne parlera pas de la vie de Sardou mais se concentrera plutôt sur ses titres. «Des mariages aux fêtes d’école, on a tous chanté Sardou, on aime tous Sardou», a expliqué le producteur.

Sardou, qui fête ses 73 ans ce 26 janvier, a aimé et donné son accord au projet. «C’est l’idée de cette comédie musicale qui m’a plu, car elle permet aux gens qui aiment mes chansons de pouvoir les entendre à nouveau au service d’une histoire que j’espère bonne», a-t-il expliqué au «Parisien».

Le dernier concert de Michel Sardou date d'avril 2018 et le chanteur a désormais tiré un trait sur sa carrière musicale. Nul doute que le spectacle, en préparation dès le mois d'avril, permettra à ses fans de renouer avec leur idole.