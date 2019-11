Chevaliers et rois mages au Marché de Noël de Ribeauvillé

Dong! Dans la vieille cour au sol pavé, deux chevaliers règlent un différend à grands coups d’épées. Le bruit des lames s’abattant sur leurs armures tinte comme une cloche. Ce spectacle guerrier laisse toutefois indifférents certains visiteurs, qui préfèrent faire la queue pour obtenir une grosse tartine garnie de jambon et de munster, le fromage local. Le tout leur est servi fumant, juste à la sortie d’un four à bois. Quelques mètres derrière eux, le border collie de Pépiloué se donne beaucoup de mal au milieu de la foule pour garder son troupeau d’oies bien uni. Ainsi va la vie, deux week-ends par année, au Marché de Noël de Ribeauvillé. Une manifestation unique en son genre puisque organisée dans une ambiance médiévale.

«Ribeauvillé est aussi appelé la cité des ménétriers, ces troubadours et autres montreurs d’ours», explique Georges Wieczerzak, le président du comité des fêtes. Ce village d’un peu moins de 5000 habitants est logé sur la Route des vins d’Alsace, à mi-chemin entre Mulhouse et Strasbourg. Il organise en septembre, chaque année depuis 620 ans, la Pfifferdaj, fête célébrant la corporation de ces fameux ménétriers. Pas très étonnant, donc, que l’idée de créer un Marché de Noël médiéval ait surgi il y a une trentaine d’années. «C’était le meilleur moyen de nous démarquer par rapport aux nombreux autres marchés organisés dans la région à cette époque de l’année. Les associations locales ont tout de suite été partantes.» Ainsi est née cette manifestation mobilisant près de 300 personnes pour accueillir plus de 50000 visiteurs par jour, plus de dix fois la population du village.

Sanglier et chameaux

La visite débute par le bas du village et consiste à remonter la Grand-Rue en découvrant les animations installées sur les petites places situées de part et d’autre. Les maisons à colombages typiques bordant la rue sont déjà un spectacle en soi, mais on s’enfile dans la cour de l’ancienne école des filles pour déguster une première tasse de vin chaud. On admire des bagues forgées à la main, tandis que bêle dans un coin un troupeau de moutons d’Ouessant, cette race endémique du Finistère dont la particularité est d’être la plus petite du monde.

Retour sur la Grand-Rue où l’on se fait interpeller par un Felfe d’Art’Thémis, créature fantastique qui nous surplombe du haut de ses échasses. Un accessoire fort pratique pour se déplacer dans la foule dense qui nous entoure. Heureusement, l’horizon s’ouvre en arrivant sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Sur un de ses côtés, un gros sanglier rôtit tranquillement à la chaleur du feu sous un couvert en rondins de bois brut.

La rue se rétrécit à nouveau et l’on doit se serrer contre les murs pour laisser passer les Rois mages et leurs… chameaux 100% authentiques. Un peu plus haut, on oblique à gauche pour gagner la cour du Domaine Jean Sipp. Le froid commence à se faire sentir et l’on est content de s’asseoir sur des rondins disposés autour d’un feu ou de se réchauffer les mains vers une bûche finlandaise. Une fois revigoré, on s’offre une de ces fameuses tartines fumantes et on repart dans la Grand-Rue. Il nous reste encore plein de choses à découvrir.

