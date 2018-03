«120 battements par minute» grand chouchou des César!

Six César pour 120 battements par minute (120bpm), le grand film de Robin Campillo sur les années Act Up, fresque indéniable sur une génération perdue mais loin d’être oubliée ! Il n’en fallait pas plus pour nous combler. D’autant plus qu’on se rappelle de notre déception, à Cannes en mai dernier, d’apprendre au soir du palmarès que le meilleur film de la compétition, 120 battements par minute, justement, n’avait pas eu la Palme d’or, et que le plus poseur The Square de Ruben Ostlund lui avait été préféré. La 43e cérémonie des César a renversé la donne et peut-être rétabli l’équilibre. Sous les yeux de Pedro Almodovar lui-même, qui s’était paraît-il battu pour le film à la présidence du jury cannois, 120 bpm aura raflé presque tous les prix possibles. Dont bien sûr celui du meilleur film de l’année, incontestable pour une œuvre d’une générosité formelle aussi évidente que sa capacité à susciter émotion ou à tout le moins empathie. Mais ce sont aussi ses acteurs qui ont été récompensés, et Dieu sait s’ils sont indispensables dans l’alchimie de cet immense film. L’incandescent Nahuel Perez Biscayart a reçu le César du meilleur espoir masculin, rappelant au passage que c’est Benoit Jacquot qui l’avait découvert en 2010 dans Au fond des bois. On peut y ajouter le nom du Lausannois Germinal Roaux, qui avait confié au comédien le rôle central de Left Foot Right Foot en 2013. Dans 120bpm, Nahuel fait figure d’élément central. Au même titre qu’Arnaud Valois, nominé dans la même catégorie, et qui n’a donc rien remporté. Au même titre encore qu’Antoine Reinartz, qui a de son côté et fort justement raflé le César du meilleur acteur dans un second rôle. Robin Campillo, récompensé également par les César des meilleurs montage et scénario original, aura ainsi foulé plusieurs fois la scène de la salle Pleyel. Enfin, Arnaud Rebotini, auteur de la musique, a reçu le César pour celle-ci. 120bpm, qui avait été nominé 13 fois, tout comme Au revoir là-haut d’Albert Dupontel (cinq César tout de même) réalise un carton plein.

«Petit paysan», grosse surprise

Le reste de la cérémonie était moins surprenante, exception faite du triomphe inattendu d’un film qu’on n’attendait pas si haut, le formidable Petit paysan de Hubert Charuel. Meilleur premier film, meilleure actrice dans un second rôle pour Sara Giraudeau (fille de Bernard) et surtout meilleur acteur pour le lumineux Swann Arlaud, dont on suit le travail depuis plusieurs années (on l’avait notamment repéré dans une production suisse, Bouboule de Bruno Deville, scénarisé par le Romand Antoine Jaccoud). Ce portrait attachant d’un jeune paysan d’aujourd’hui contraint d’abattre son cheptel est profondément juste. Le film fut comme 120bpm découvert à Cannes, dans la section de la Semaine de la critique.

Malheureux oubliés

Pour le reste, Jeanne Balibar a fort logiquement remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle dément de Barbara dans le film de Mathieu Amalric (encore une découverte cannoise). Les hommages aux nombreux disparus de l’année passée – Jeanne Moreau, Johnny Hallyday, Danielle Darrieux, Jean Rochefort, Mireille Darc, Claude Rich, Victor Lanoux, etc. – ont occupé un certain nombre de minutes disséminées au cours de la cérémonie. Il y eut des tunnels, des ratés, des longueurs, des gags qui tombent à plat. Une Penélope Cruz radieuse recevant son César d’honneur des mains d’Almodovar et Marion Cotillard. Un Manu Payet plutôt sobre en maître de cérémonie. Un César évident au meilleur film étranger, Faute d’amour d’Andrey Zvyagintsev (énième rescapé de la Croisette 2017). Un moment plus pénible, sorte de triomphe revanchard au moment où Dany Boon a reçu le César du public (créé cette année) pour l’inepte Raid dingue. Presque aucune allusion aux Balance ton porc, #metoo et autres polémiques, la lutte contre la violence faite aux femmes étant symbolisée par un petit ruban blanc que les participants arboraient. Des litanies de remerciements ennuyeux, comme souvent. Et forcément, quelques malheureux oubliés. Ce fut le cas cette année du Sens de la vie, du tandem Toledano Nakache, du Redoutable de Michel Hazanavicius, de Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, et de L’Atelier de Laurent Cantet. Tous nominés une ou plusieurs fois, ils sont repartis bredouilles. Ils ont pourtant tous contribué à donner une belle tenue au cinéma français en 2017. Pour une fois, la cérémonie des César aura presque été un sans-faute.

(24 heures)