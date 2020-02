«1917» et «Parasite» bien partis aux Oscars

Brad Pitt et Laura Dern ont été sacrés dimanche soir «meilleurs seconds rôles» lors de la 92e cérémonie des Oscars, récompenses suprêmes de l'industrie du cinéma américain, où «1917» du Britannique Sam Mendes fait figure de grand favori dans la catégorie phare du meilleur long-métrage.

Avec son rôle de cascadeur tranquille dans «Once Upon a Time... in Hollywood», Brad Pitt l'a emporté face aux vétérans Al Pacino et Joe Pesci («The Irishman»), Anthony Hopkins et Tom Hanks. Dans le film de Quentin Tarantino, ode au cinéma et au Los Angeles de sa jeunesse, Brad Pitt donne la réplique à Leonardo DiCaprio, également en lice.

Brad Pitt: "They told me I only have 45 seconds up here—which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week." https://t.co/A8YBbWjv9z #Oscars pic.twitter.com/Dv7c3njgDA — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Laura Dern a de son côté reçu le cadeau rêvé à la veille de son 53e anniversaire pour sa performance d'avocate impitoyable dans «Marriage Story». Ironie des nominations, elle a reçu une accolade de Scarlett Johansson, sa partenaire dans le film de Noah Baumbach mais sa concurrente dans la catégorie du second rôle, sélectionnée pour «Jojo Rabbit».

«Once Upon a Time... in Hollywood» et «Marriage Story» sont tous deux en lice pour l'Oscar du meilleur long-métrage, mais c'est «1917», audacieux film de guerre britannique, qui a les faveurs de la plupart des experts. La précieuse statuette dorée pourrait aussi aller au très respecté Martin Scorsese pour «The Irishman», à moins que «Parasite», du Sud-Coréen Bong Joon-ho, ne rafle tout et ne devienne la première oeuvre en langue étrangère jamais primée dans cette catégorie phare.

«Parasite» a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film international, une catégorie auparavant appelée «meilleur film en langue étrangère» et Bong Joon-ho a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur, quelques minutes plus tard.

Malgré son entrée en campagne tardive, les experts donnent «1917» favori dans de nombreuses catégories. Le long-métrage, qui met en scène l'équipée désespérée de deux jeunes soldats durant la Première Guerre mondiale, construite comme un plan-séquence long de deux heures, a déjà raflé l'Oscar de la meilleure photographie, pour Roger Deakins, et un autre pour le son.

La cérémonie s'était ouverte avec un numéro mené par l'excentrique Janelle Monae et une troupe de Jokers dansant. Iconoclaste assumée, la chanteuse noire n'a pas manqué de se joindre aux critiques sur le manque de diversité dans la sélection des Oscars, un reproche récurrent. Hormis la Britannique Cynthia Erivo («Harriet»), tous les acteurs et actrices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs.

Pour protester à sa manière, la star oscarisée Natalie Portman a fait broder sur sa cape le nom d'une demi-douzaine de réalisatrices qui ont selon elle été injustement snobées cette année. Pour sa défense, l'Académie des arts et sciences du cinéma avait souligné que les 8500 membres appelés à voter cette année n'avait jamais fait la part aussi belle aux femmes dans les nominations: 65 sur 209 candidats au total.

«Joker» et «Judy»?

Dans la catégorie du meilleur film d'animation, c'est le quatrième et dernier épisode de «Toy Story», favori des pronostics, qui l'a emporté, s'imposant notamment face au candidat français «J'ai perdu mon corps». La cérémonie des Oscars est aussi pour le gratin d'Hollywood l'occasion de saluer la mémoire de Kirk Douglas, un des derniers monstres sacrés de l'âge d'or du cinéma, décédé mercredi à l'âge de 103 ans.

Malgré son aura et une centaine de films à son actif, l'acteur de légende n'a jamais obtenu d'Oscar en compétition, contrairement à la star du basket Kobe Bryant, auquel l'Académie rendra aussi hommage. L'ex-star des Lakers, décédé fin janvier avec sa fille et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles, avait été primé en 2018 pour un court-métrage d'animation consacré à sa carrière. Le réalisateur Spike Lee a rendu hommage à Bryant en arborant un smoking violet et jaune, couleurs de son équipe, frappé du numéro 24 sous lequel il jouait.

Spike Lee arrived to the #Oscars in a custom Kobe suit ???????? pic.twitter.com/xB4pbiqfVK — ESPN (@espn) February 9, 2020

Malgré son entrée en campagne tardive, les experts donnent «1917» favori dans plusieurs catégories prestigieuses. Le long-métrage met en scène l'équipée désespérée de deux jeunes soldats durant la Première Guerre mondiale, construite comme un plan-séquence long de deux heures. Et il a volé de victoire en victoire, des Golden Globes aux Bafta britanniques.

«Ca rentre dans la rubrique traditionnelle pour Hollywood, c'est ce que les Oscars apprécient», déclare à l'AFP Tim Gray, spécialiste des prix cinématographiques pour le magazine Variety. «C'est grand, c'est épique, mais ça n'utilise pas les vieilles recettes (...) Le cinéma dans ce qu'il a de meilleur», estime-t-il.

«Parasite» en embuscade ?

Le grand favori n'est pourtant jamais assuré de gagner quand il s'agit de l'Oscar du meilleur film, attribué via un étrange et unique mode de scrutin «préférentiel» à plusieurs tours qui fait parfois élire un outsider. L'heureux élu pourrait donc être «Parasite».

Déjà Palme d'or au festival de Cannes, cet hybride de comédie familiale déjantée et de thriller a séduit de nombreux professionnels votant aux Oscars, qui lui ont attribué dimanche le prix du meilleur scénario original face à «1917», «Once Upon a Time... in Hollywood» et «Marriage Story».

#Oscars Moment: Bong Joon Ho and Han Jin Won win Best Original Screenplay for @ParasiteMovie pic.twitter.com/Rf6f8a929Z — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

«Pour tous les autres films, les gens disent J'ai aimé mais... Avec Parasite, c'est "J'aime Parasite", point», affirme à l'AFP Mark Malkin, journaliste à Variety et vétéran de l'industrie du divertissement. S'il échoue dans la catégorie reine, «Parasite» a toutes les chances de l'emporter dans celle du meilleur film étranger, où il affrontera notamment «Les Misérables» du Français Ladj Ly.

Ni «1917» ni «Parasite» n'alignent de vedettes internationales au casting, ce qui laisse le champ libre aux autres films pour les prix décernés aux acteurs. Pour les critiques, les jeux sont déjà faits: c'est Joaquin Phoenix qui doit remporter la statuette du meilleur acteur pour «Joker», tandis que Renée Zellweger sera primée pour «Judy».

Les Oscars pour le scénario et les catégories techniques s'annoncent plus disputés, entre la satire de l'Allemagne hitlérienne «Jojo Rabbit», la relecture féministe du film d'époque «Les Filles du Docteur March» et les super-héros d'«Avengers: Endgame». (afp/nxp)