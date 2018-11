24e GIFF: un film égyptien récompensé

Le Geneva International Film Festival (GIFF) a décerné le Reflet d'Or du meilleur long métrage à «Yomeddine», du cinéaste égyptien A.B. Shawky. Cette 24e édition s'est terminée samedi soir sur une fréquentation stable de 32'000 festivaliers en neuf jours.

«Yomeddine» raconte l'histoire d'un lépreux qui part à la recherche de ses racines à travers l'Egypte en compagnie d'un orphelin. Le jury a accordé une mention spéciale à «Long Day's Journey Into Night» du Chinois Bi Gan, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

?Résultats des Reflets d'Or :?



Reflet d’Or de la meilleure oeuvre immersive est Vestige de Aaron Bradbury



Prix SENSible est The Enemy de Karim Ben Khelifa



Reflet d’Or de la meilleure série... https://t.co/qiseNpMMsL — GIFF (@GIFF_ch) 10 novembre 2018

Le Reflet d'Or de la meilleure série télévisée revient à «Autonomies» de Yehonatan Indursky et Ori Elon. «Vestige» de Aaron Bradbury a décroché celui de la meilleure oeuvre immersive et «Rapin*» de Gustaf Holtenäs celui du meilleur vidéoclip.

«The Enemy» a reçu le Prix SENSible, qui récompense une oeuvre numérique se distinguant par son humanisme. Les festivaliers de leur côté ont plébiscité «Oslo Zoo» de Øyvind Holtmon en lui décernant le Prix du public de la meilleure série web. Le réalisateur britannique Peter Greenaway a été récompensé par le Prix Film & Beyond, le prix d'honneur du GIFF, pour l'ensemble de sa carrière «où cinéma, art plastique, photographie et dessin n'ont eu de cesse de dialoguer». Une exposition présentait 92 dessins originaux de Peter Greenaway.

Succès pour le numérique

Cette 24e édition s'est achevée sur une fréquentation en hausse et des recettes de billetterie en nette augmentation (+30%) par rapport à 2017. La section consacrée au numérique a cartonné. La soixantaine de séances du projet «The Enemy», une oeuvre numérique immersive sur les conflits, ont affiché complet.

L'expérience virtuelle «Birdly – Jurassic Flight» a permis à près de 500 festivaliers de voler comme un ptérodactyle. «La direction du GIFF va d'ores et déjà travailler sur des solutions pour permettre à davantage de festivaliers de profiter des oeuvres en réalité virtuelle», a déclaré le directeur général et artistique du festival Emmanuel Cuénod. La 25e édition aura lieu du 1er au 10 novembre 2019. (ats/nxp)