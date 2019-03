2/5 Un demi-siècle de Visions du réel à travers ses responsables

En pointant 1969 comme année de naissance du Festival international du cinéma de Nyon, on a un peu oublié qu’il reposait sur les cendres d’un festival tout aussi international, mais réservé au cinéma amateur, lancé au Casino de Rolle en 1963 par un certain Georges Kasper. Deux ans après, la manifestation, unique en Suisse romande, est reprise par l’Office du tourisme de Nyon et quelques notables locaux. On y projette des films de qualité inégale, les bénévoles qui l’organisent sont enthousiastes mais tout aussi amateurs que les films présentés.

Après l’édition d’octobre 1968, le vent de contestation venu de Paris ne s’affiche pas sur les écrans, mais en coulisses. Un jeune documentariste invité à faire partie du jury jette un pavé dans la mare. Moritz de Hadeln, à peine quatre films à son actif, vient de s’installer à Gland avec son épouse Erika. Avec le critique de cinéma Christian Zeender et le réalisateur Roger Burkhardt, il lance un appel national pour plus de professionnalisme, un changement radical de l’organisation du festival et une ouverture vers un cinéma plus utile et actuel. En crise, le comité, présidé par le pharmacien nyonnais Bernard Glasson le prend au mot. En 1969, le festival, qui est désormais réservé aux films 16 mm, est rebaptisé Festival international du cinéma. Il se déroulera à la toute nouvelle aula du collège. Un mois seulement avant l’ouverture de la manifestation, on bombarde Moritz de Hadeln président de la commission de sélection. Il exige carte blanche et dégotte finalement 80 films dont une ribambelle de métrages belges, ce qui inaugure le principe du pays hôte d’honneur.

«C’était le bordel, car rien ne fonctionnait à l’aula sur le plan technique. On a même dû arrêter le festival une demi-journée!» se souvient Moritz de Hadeln. Aujourd’hui, à l’âge de 79 ans, il jette un regard bienveillant sur cette époque pionnière, pleine de bonnes volontés. «À l’époque, ma référence était le Festival des peuples de Florence, la Mecque du documentaire. Mais je n’ai pas osé imposer tout de suite ce genre au festival.» Il faudra attendre 1976 pour gommer définitivement du programme de Nyon les fictions et autres animations.

En 1970, alors que Moritz de Hadeln est devenu directeur général du festival, le Canton et la Confédération accordent chacun une première subvention de 5000 francs. Mais l’année suivante, Berne retire la sienne, estimant que le festival a un faible rayonnement et manque d’audience sur le plan suisse. Des voix s’élèvent pour regretter qu’il n’attire qu’un public de cinéphiles et de journalistes. Mais Nyon devient rapidement un lieu de rencontre et de confrontation des idées, d’ouverture à la production de pays «interdits», comme l’Allemagne de l’Est ou l’Afrique du Sud sous le régime de l’apartheid.

Quand René Schenker, directeur de la Télévision suisse romande vire six collaborateurs, cela provoque un vif débat sur la censure. Francis Reusser, Claude Champion et Werner Marti veulent même arrêter le festival en signe de solidarité. Mais Joris Ivens, l’un des plus grands documentaristes du XXe siècle, les remet à l’ordre en disant qu’il ne faut pas toucher un festival progressiste, un lieu qui dérange. Il est vrai qu’on y privilégie des films engagés, militants. «On était en pleine guerre froide, il y avait le Vietnam, les attentats de l’IRA, l’objection de conscience, et la jeunesse était plus politisée qu’aujourd’hui. Ce qui est drôle, c’est que moi le gauchiste, qui ai découvert plus tard à Berne une belle fiche sur mes déplacements derrière le rideau de fer, j’avais un soutien indéfectible d’un comité composé de notables libéraux et radicaux, comme Maurice Ruey, devenu syndic de Nyon.»

Quand Berne propose à Moritz de Hadeln de laisser tomber Nyon pour Locarno, en 1972, il ne veut pas. On crée alors la Société suisse des festivals internationaux, qui chapeaute les deux festivals qu’il dirigera jusqu’en 1978 avec Erika. «On a toujours bossé ensemble sur tout. Pour nous, un film c’était d’abord un auteur qui a une vision pour raconter quelque chose.» (24 Heures)