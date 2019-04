3 choses à savoir sur «Shazam!»

1) Les origines d’un superhéros

Tous les superhéros de comics finissent par avoir leur propre film. Chez DC Comics, après «Batman» ou le récent «Aquaman», voici Shazam dans ce long-métrage racontant les origines d’un personnage qui se voit doter de pouvoirs par un sorcier qui s’appelle justement Shazam. La particularité de ce héros est qu’il s’agit en l’occurrence d’un enfant du nom de Billy Batson.

2) Les sens divins du nom

Le mot Shazam n’est pas du tout hasardeux. Chacune de ses lettres correspond à un Dieu et chaque dieu à un superpouvoir. Salomon et sa sagesse, Hercule et sa force, Atlas et son endurance, Zeus et sa puissance, Achille et son courage, Mercure et sa vitesse.

3) Le point faible du film

Reste que le film est assez sommaire et ne cherche pas forcément à en mettre plein la vue. On appréciera l’apparition de certaines créatures maléfiques, ainsi que l’alternance des rôles entre Shazam enfant et adulte. Le premier est nettement plus intéressant, mais le comédien choisi pour incarner le super-héros adulte est sans conteste le point faible du film. Le peu expressif Zachary Levy, déjà entrevu dans plusieurs volets de «Thor» (chez Marvel), ne sauve pas vraiment le film.

