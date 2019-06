3 choses à savoir sur «Tolkien», une biographie

1. La vie méconnue d’un grand écrivain

Parler du «Seigneur des anneaux», c’est parfois oublier son créateur. La vision de ce film nous donne raison sur un point. On ne connaît pas du tout la vie de Tolkien. L’œuvre oui (un peu), sa biographie nullement. Ainsi apprend-on dans ce biopic très lisse, qui se concentre sur les années de formation de l’auteur, sa difficile insertion dans ce collège privé où il finira pourtant par se faire les amis les plus fidèles de sa vie.

2. Un comédien au charisme surnaturel

L’atout majeur du film, c’est le charismatique Nicholas Hoult, à l’affiche dans «X-Men: Dark Phoenix». Le comédien révélé par la série «Skins», campe un Tolkien discret et flamboyant, avec un je-ne-sais-quoi de surnaturel dans le regard et l’attitude qui fait sens dans cet univers-là.

3. Un passeport pour Los Angeles

Reste que le film, platement mis en images par Dome Karukoski, Finlandais qui a déjà signé une demi-douzaine de films qu’on a peu envie de découvrir, sauf peut-être son biopic sur «Tom of Finland» réalisé en 2017, s’acquitte de la tâche sans génie. Il s’agit de son premier film américain, et celui-ci ressemble à une carte d’accès pour Los Angeles et ses studios. On parie qu’il va y rester et bientôt signer un gros truc sans âme? (24 heures)