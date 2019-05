3 trucs à savoir sur… «Aladdin» pour du vrai

1 Disney se recycle en prise de vue réelle



Après le succès de «La Belle et la Bête» dans sa version en prise de vue réelle, les studios Disney exploitent le filon. Avec plus ou moins de succès. L’épisode «Jean-Christophe et Winnie» n’a pas empêché les petits de dormir, tandis que «Le retour de Mary Poppins», puis «Casse-Noisette et les quatre royaumes» ont assuré. Encore sur les écrans, «Dumbo» par Tim Burton, s’il n’expédie pas au septième ciel, remplit le cahier des charges. À suivre, «Le roi lion», puis «Mulan».

2 «Aladdin» croit au Génie



Le conte, associé à tort aux contes des Mille et une Nuits, a connu divers avatars. Jusqu’à l’an dernier, où Kev Adams en donnait une version pathétique, «Alad’2». En 1992 cependant, grâce à Robin Williams qui infusait la fameuse lanterne de sa magie délirante et non sensique, le dessin animé de la maison Disney touchait un sommet de l’animation fusionnelle voix et image.

3 Will Smith relève le défi de Guy Ritchie



En dépit de sa vocation plus commerciale que créative, «Aladdin» en chair et en os a recruté le maximum de génie hollywoodien. Ainsi de Guy Ritchie, cinéaste qui naguère, se révélait explosif de créativité dans «Arnaques, crimes et botanique», puis bon ouvrier avec «Sherlock Holmes». Quant à Will Smith, champion des box-offices millionnaires, le prince de Bel-Air s’amuse, rappe, se contorsionne et chante. Ne reste plus qu’à faire un vœu.

Conte (USA, 128’, 6/10) Cote: ** (24 Heures)