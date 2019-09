3 trucs à savoir sur… «Ça, chapitre 2»

1. Un peu d’histoire pour commencer

Il y a une quarantaine d’années, Stephen King se promène dans la campagne de Bangor. Passant sur un pont de bois, l’écrivain ressent une double intuition. Trolls et autres créatures chères aux enfants leur inspirent aussi les plus fortes terreurs. Ce pont, justement, pourrait aussi être le symbole d’une passerelle civilisée au-dessus d’un monde de peurs sauvages. Sur plus de 1000 pages, «Ça», publié en 1986, va les recenser. Un téléfilm sortira en deux parties, en 1990. Il y a deux ans, le cinéaste argentin Andrés Muschietti sort la première partie d’un diptyque cinématographique, dont le final s’affiche aujourd’hui.

2. Le Club des Ratés contre Grippe-Sou

Les rues de Derry restent mal famées, vingt-sept ans après les disparitions d’enfants qui engendrèrent la légende de Grippe-Sou. Désormais adultes, les membres du Club des Ratés restent sur le pied de guerre, prêts à défier le monstre. Autour de Mike, il va leur falloir affronter leurs pires trouilles pour vaincre Grippe-Sou, un clown toujours plus redoutable.

3. Les plus classiques des peurs enfouies

Film d’horreur le plus rentable de 2017 (700 millions de dollars au box-office), «Ça» fonctionnait à merveille. Au point de séduire l’auteur indépendant Xavier Dolan, qui a rejoint les jeunes acteurs pour incarner le gay de la bande et militer contre l’homophobie. Au-delà, la seconde partie prend des voies souterraines plus classiques sans donner des frissons sur toute la longueur.

