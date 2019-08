3 trucs à savoir sur… «La paranza dei bambini»

1. Un métrage mouvementé

On peut résumer ce film de Claudio Giovannesi (ci-dessous) en le décrivant comme un affrontement d’ados napolitains qui font leur apprentissage de caïds. Le film est assez mouvementé et frénétique mais par instants un peu trop passe-partout. Il y a néanmoins une belle vigueur qui circule et suffit parfois à retenir l’attention.



2. La réalité des gangs mafieux

Le film se base sur le livre du journaliste Roberto Saviano, roman qui dépeint la réalité des gangs mafieux de Naples. Saviano, qui depuis la publication de «Gomorra» (2006) fait d’ailleurs l’objet de plusieurs contrats le menaçant de mort, au point que lorsqu’il accorde des interviews, des gardes du corps veillent constamment sur lui. Il devait venir cette année au FIFDH de Genève pour y présenter «Piranhas» mais y a finalement renoncé.

3. Des accents de tragédie

Le point fort du film, ce sont tous ces ados formant son casting. On ne les connaît pas, ils proviennent de différentes banlieues napolitaines et la gageure de Claudio Giovannesi est d’avoir réussi à les diriger, à gérer son groupe en leur confiant des rôles déterminants et très adultes dans leur écriture. Grâce à eux, notamment Francesco Di Napoli (ci-dessous à g.), «La paranza dei bambini» («Piranhas» pour le titre du roman en traduction française) prend un tour tragique plutôt savoureux. Un bon film!

