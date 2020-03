3 trucs à savoir sur... «De Gaulle»

Lambert Wilson séduit sous le képi du Grand Charles, Isabelle Carré fait la «tante Yvonne» chérie des Français.

1 – De Gaulle, héros rare au cinéma

Alors que Winston Churchill a accaparé une vingtaine de productions, que les JFK et autres présidents des États-Unis se bousculent au cinéma, la figure du général de Gaulle a peu intéressé les cinéastes. Le grand Charles a été interprété trois fois, et à la télévision, par Bernard Farcy, Patrick Chesnais et Michel Vuillermoz.

Le réalisateur Gabriel Le Bomin, auteur de plusieurs documentaires sur la période, avoue quelques angoisses: «Était-ce de l’inconscience? Nous avons finalement décidé de ne pas trop nous poser ces questions.»





2 – Lambert Wilson, star de la réalité

Qu’il enfile l’habit noir de l’abbé Pierre, le fourreau strassé de Céline Dion ou le bonnet rouge du commandant Cousteau, le comédien Lambert Wilson, 61 ans, bluffe la réalité avec brio.

Ici, sans mimétisme déplacé, il se concentre sur l’esprit du général, pas sur la voix monumentale. Juste avant l’appel du 18 juin 1940 dans la déroute militaire.



3 – Grande histoire et bons sentiments

Désireux de montrer le militaire sous un jour intime, «De Gaulle» expose l’amour du général pour Yvonne, une épouse avec qui il se dit prêt à conquérir la terre, son attachement indéfectible aussi pour Anne, la fille trisomique du couple.

Ces annotations éclairent la grande histoire avec une douceur bon enfant, elles n’empêchent pas l’ensemble de distiller un ennui poli.