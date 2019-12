3 trucs à savoir sur «Jumanji: Next Level»

1) Trois films d’une drôle de série

C’est le troisième volet d’une série qui n’est pas encore vraiment une franchise. En 1995, Joe Johnston signe un «Jumanji» montrant des ados découvrant une malle mystérieuse dans laquelle un jeu va les attirer à l’intérieur de lui-même. En 2016, «Jumanji: Bienvenue dans la jungle» prolonge l’idée sous la forme d’un jeu vidéo. On parle de remake, même si certains acteurs du film le réfutent. «Jumanji: the Next Level» en est la suite.

2) Le retour des héros

On repart donc plus ou moins de zéro lorsque Spencer exhume les restes de la console vidéo éparpillés dans sa cave. Même en morceaux, le jeu va le happer. Lorsque ses potes découvrent sa disparition, ils décident de se lancer à leur tour à sa recherche pour le tirer d’affaire. L’argument est presque le même que dans le précédent film. Les comédiens également, réjouissez-vous. En tête, Dwayne Johnson, Nick Jonas, Jack Black. Plus Danny De Vito dans un rôle amusant.

3) À la gloire des autruches et mandrills

À l’arrivée, cela donne un divertissement plaisant, qui se consomme toujours avec la même nonchalance. Le film est pourtant par instants laborieux. Des dialogues qui se répètent, des situations redondantes. Il aurait fallu raccourcir. Quelques séquences fortes – les autruches, les mandrills – rehaussent l’ensemble.