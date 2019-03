3/5 Un demi-siècle de Visions du réel à travers ses responsables

Contrairement à Moritz, elle n’est pas dans Wikipédia. Ce fut pourtant la première femme à diriger un festival de cinéma de catégorie A. Erika de Hadeln, décédée en décembre dernier à l’âge de 77 ans, a certes donné l’impression, par sa modestie, de vivre dans l’ombre de son mari. C’est pourtant elle qui apaisait le climat après les coups de gueule de Moritz, a assuré avec aplomb la codirection des festivals de Nyon, Locarno, Berlin (durant 22 ans!) et de Venise.

Cette jeune Allemande qui avait vécu l’exil, sa famille s’étant réfugié à l’Ouest en 1945 à l’arrivée de l’Armée rouge en Poméranie, était une femme de cœur, une infatigable activiste. Elle a rencontré son mari, né en Grande-Bretagne, élevé à Florence, photographe et documentariste, dans un train entre l’Allemagne et la France. Elle avait étudié la représentation de la République de Weimar dans le cinéma, elle sera l’assistante de Moritz sur son film «Ombres et mirages».

Quand ce dernier est appelé par l’Allemagne pour reprendre la direction de la Berlinale, en 1979, elle tient seules les rênes du festival de Nyon. Erika de Hadeln s’affirme comme découvreuse de talents. Comme directrice, rappelait Christian Jungen dans la «NZZ am Sonntag», elle a beaucoup fait pour les réalisateurs suisses, comme Erich Langjahr, Richard Dindo ou Jacqueline Veuve, sans parler de son hommage à Jean-Jacques Lagrange. Elle ouvre la porte aux cinéastes est-allemands ou roumains qui retracent les bouleversements politiques et sociaux des pays de l’Est. Elle a sélectionné trois films, présentés en avant-première mondiale ou européenne, qui seront oscarisés, dont «The Times of Harvey Milk», de Rob Epstein, qu’on pourra voir durant cette 50e édition.

En 1985, elle rebaptise la manifestation Festival international du film documentaire. Elle fait aussi entrer la vidéo dans les salles en programmant deux séries télévisuelles qui lanceront le débat sur l’avenir du documentaire d’auteur. Erika a été décorée à Berlin par Isabelle Huppert du Prix de chevalier des Arts et des Lettres. (24 Heures)