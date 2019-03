4/5 Un demi-siècle de Visions du réel à travers ses responsables

Dans un certain sens, le Genevois a été le premier directeur de Visions du Réel, puisque c’est lui qui a ainsi baptisé une manifestation dont il a pris la charge en 1995. Jean Perret a défini l’ère «moderne» du festival pendant 16 ans avant de prendre la tête du département cinéma de la Haute École d’art et de design. Il profite désormais de sa retraite, mais demeure toujours actif dans l’écriture et l’enseignement, toujours animé par la passion du film. Rencontre à Genève.

Quelles ont été les conditions de votre reprise en main du festival?

Paradoxalement, les meilleures possibles puisque tout était à reconstruire, à refonder. Nous n’avions plus de budget, nous ne touchions plus l’argent des autorités fédérales et même les bureaux étaient vides. L’équipe précédente était partie avec ses fichiers. Nous partions de zéro, mais, grâce à Gaston Nicole, alors président, nous avons eu la chance de relancer un nouveau projet.

Quels étaient vos états de service?

Je ne suis pas de la génération qui s’est formée au management culturel. Je venais du monde de la culture, en tant que journaliste, enseignant, mais je ne savais rien des questions de ressources humaines, d’administration, de financement! Mon expérience était d’avoir conçu, cinq ans auparavant, la Semaine de la critique à Locarno. Au cœur d’un festival de fiction, j’avais installé un dialogue avec le documentaire, pour penser autrement le cinéma contemporain.

Qu’entendiez-vous par «Visions du Réel»?

Tout était à faire et un festival doit raconter une histoire, les ingrédients doivent se mettre en place pour que se développe un récit. Dans «Visions du Réel», je voyais deux choses: d’un côté, un cinéma sur le terrain, qui arpente le monde avec des godasses terreuses, de l’autre, un point de vue fort, une vision.

Quel était le cinéma que vous appeliez de vos vœux?

Des films qui n’aient pas peur du «je», du «nous», qui osent l’autobiographie. Pas de ceux qui cherchaient à créer l’illusion du reportage objectif, ces films «sur» des productions TV, alors qu’il fallait des films «avec», «parmi», «autour». Des films d’enquête, de voyage, en quête de sens mais sans militantisme et habité par le doute, l’inquiétude. Les fictions de l’époque manquaient de sang vif, il y avait de la place pour un cinéma de création hybride, puisant à la fois aux sources du documentaire et aux influences de la fiction. En termes de vraisemblance, de crédibilité, le cinéma du réel a beaucoup appris à la fiction et, à l’inverse, le documentaire a pu s’inspirer du scénario, du casting des films de fiction. L’un des objectifs était aussi de créer le débat. Il y avait une responsabilité citoyenne de service public.

Comment avez-vous démarré?

J’ai mis en place une équipe, un cercle de travail qui connaissait le cinéma pour opérer des présélections, mais les choix étaient les miens – j’avais le «final cut». Nous avons monté presque deux festivals coup sur coup. La première édition a eu lieu en octobre 1995, la deuxième en avril 1996 car il valait mieux se positionner au printemps, pendant une période scolaire et avant les grands rendez-vous comme Cannes, Venise, Amsterdam. Au fil des années, nous avons aussi créé un marché du film, le Doc Outlook International Market dont s’occupait mon épouse, Gabriela Bussmann, qui était à mes côtés à la direction de Visions du Réel dès ses débuts.

Votre politique a attiré l’attention des professionnels. Et le public?

Ceux qui prétendent que nous avons raté le public nous font un mauvais procès. Nous partions de rien. J’avais de bons contacts avec la Suisse allemande, les projections scolaires ont commencé à ce moment et le public a, d’une année à l’autre, largement rempli les salles. J’avais coutume de dire: venez voir ce que vous ne connaissez pas. Nous sollicitions la curiosité. Comme le disait Jean Vilar, directeur du festival d’Avignon: soyons élitaires… pour tous! (24 Heures)