5/5 Un demi-siècle de Visions du réel à travers ses responsables

La configuration des astres est parfois particulièrement heureuse. Quand Luciano Barisone accède à la direction de sa première édition de Visions du Réel en 2011, s’ouvre alors pour le festival nyonnais une ère de succès qui l’amènera à doubler sa fréquentation – en une petite décade, le nombre de visiteurs passe de 20 000 à 40 000 par année!

«Je connaissais déjà le festival – et sa force – au moment d’arriver», se souvient celui qui parcourt toujours les rendez-vous cinématographiques de la planète pour faire profiter les jeunes cinéastes de son expérience. «Visions du Réel était déjà bien lancé et il s’agissait surtout d’améliorer ce qui pouvait l’être, avec la complicité du président Claude Ruey.» La transformation souvent considérée à juste titre comme une grande avancée en direction du public sera le recentrage de la manifestation au cœur de Nyon sous le nom de Village du Réel. Le lieu, devenu emblématique de l’activité festivalière avec ses containers rouges, accroît l’offre, la visibilité et la convivialité du festival.

Mais les infrastructures n’expliquent pas tout et l’ancien directeur du Festival dei Popoli de Florence, fort d’un excellent réseau, a aussi énormément misé sur la qualité de sa programmation, qui a vu exploser le nombre de ses premières mondiales et internationales. «J’ai été entouré de personnalités très compétentes dans le comité de sélection», rappelle-t-il fièrement, citant Carlo Chatrian, actuel directeur de la Berlinale, Paolo Moretti, actuel délégué général de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, Giona A. Nazzaro, actuel délégué de la Semaine de la critique de Venise. Sans oublier, évidemment, une Émilie Bujès amenée à lui succéder.

Luciano Barisone n’a pourtant pas cherché à cultiver un profil d’hyper­spécialiste et a toujours veillé à afficher des films séduisants, populaires, et même comiques. «La légèreté peut amener à plus de profondeur. Une fois que l’on a approché un spectateur, il va peut-être en demander un peu plus.» Sa formule très compétitive n’en rencontre donc pas moins le public en des temps où le cinéma du réel monte en puissance comme le démontrait par exemple l’Ours d’or décerné à Gianfranco Rosi pour son film «Fuocoammare» en 2016 à Berlin.

Dans ce climat favorable, Visions du Réel s’épanouit, à l’image d’un directeur engageant, accessible, loin de tout didactisme, mais qui cherche inlassablement, «en explorateur de mondes inconnus», à mettre la main sur ces œuvres qui, «à partir du visible, parviennent à montrer l’invisible.» (24 Heures)