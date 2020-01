77e Golden Globes: succès pour Tarantino et déculottée pour Netflix

Cette année, les Oscars sont avancés et auront lieu le premier week end de février. Un changement sans incidence sur les Golden Globes, qui se sont déroulés pour la 77e fois dans la nuit de dimanche à lundi. Jadis moins médiatisée, la cérémonie 2020 semblait annoncer la victoire de Netflix, qui se voyait déjà faire les grands titres avec une année historique. Mais l'arrogance a été stoppée net. Sur 34 nominations - record dont la plateforme de streaming se contentera -, Netflix ne repart qu'avec un seul Globe décerné à Laura Dern, meilleure actrice dans un second rôle dans «Marriage Story» de Noah Baumbach, comédie surfaite sur le divorce qui cumulait les nominations dans six catégories. Une sacrée déculottée, au final, même si Adam Driver aurait mérité une mention.

A l'arrivée, le palmarès de ces Golden Globes est plutôt chamarré et c'est l'une des raisons de s'en réjouir. Côté cinéma, les drames y sont distingués des comédies ou films musicaux. Contre toute attente, c'est le dernier Sam Mendes, «1917» (qui sort le 15 janvier), film de guerre tourné en un seul plan-séquence, qui a coiffé au poteau ces favoris qu'étaient «Joker» ou «The Irishman» dans la catégorie drame. Le dernier Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood» décroche le Globe équivalent de meilleure comédie ou film musical, ce qu'il n'est assurément pas, mais on ne va pas chipoter.

Tarantino grand gagnant

Mérité, le Globe de meilleur acteur pour un drame revient à Joaquin Phoenix pour «Joker». Taron Egerton, excellent dans «Rocketman», biopic sur Elton John, remporte l'équivalent pour un film musical. Du côté des actrices, Renee Zellweger pour «Judy» et Awkwafina pour «The Farewell», se partagent le reste des Globes. Mais le grand gagnant de cette soirée reste Tarantino, puisque son film a glané deux autres statuettes, l'une pour Brad Pitt, meilleur acteur dans un second rôle, et l'autre pour son scénario. Guère étonnant, le Golden Globe du meilleur film étranger est revenu à la Palme d'or cannoise, ce «Parasite» de Bong Joon-ho qui n'en finit pas de séduire.

Ce panachage général n’est guère surprenant. Depuis quelques années, il est rare qu’un film écrase tous les autres. Ce dont personne ne va se plaindre. Les Golden Globes comporte aussi un volet télévision où sont récompensées les séries. «Chernobyl», via le comédien Stellan Skarsgaard, se retrouve distinguée, tout comme Patricia Arquette, Olivia Colman, Ramy Youssef, Michelle Williams ou Russell Crowe. Avant-goût des Oscars, cérémonie sans polémique – pas de mention de #metoo, ni des scandales entachant en ce moment Hollywood –, ce défilé de tenues formatées pour le tapis rouge a ainsi tenu ses promesses en faisant plaisir à tout le monde. Aux suivants!