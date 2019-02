Adrien Bordone filme au plus juste le parcours de trois jeunes à Saint-Prex

Donner le temps aux images afin qu’elles dévoilent toute la complexité des personnages. Voici ce qu’a accompli avec justesse Adrien Bordone, réalisateur formé à l’ECAL, en filmant le quotidien de jeunes souffrant de «déficience intellectuelle» à Perceval – une institution qui accueille des adolescents à Saint-Prex, sur les rives du Léman. Présenté aux dernières Journées de Soleure et projeté ce samedi à Oron, «Alexia, Kevin et Romain» dresse le portrait de trois jeunes de 17 ans une année avant le passage à l’âge adulte, moment où ils devront quitter l’établissement.

Alexia, très angoissée, pose de nombreuses questions et résiste à l’idée de déménager. Kevin désire par-dessus tout entreprendre un cursus qui lui permettrait de devenir cuisinier. Quant à Romain, il a du mal à se concentrer sur tous les défis qui l’attendent. Admirable, le premier long-métrage du jeune cinéaste fait l’économie du commentaire off et des entretiens, laissant naturellement la caméra du chef opérateur Tristan Aymon caresser le corps des trois jeunes. Tout est révélé de manière brute, sans effet de montage ni d’autres subterfuges qui guideraient le spectateur. Octroyant une place primordiale aux émotions des personnages.

L’accomplissement de soi devient le principal sujet du film, le véritable défi des trois héros, évitant les écueils de nombreux documentaires qui placent au centre du débat les bienfaits d’un bon rapport «éducateur-résident». Et Adrien Bordone laisse le temps de la réflexion à ceux qu’il filme. «Ça va Adrien?» demande même Alexia au cinéaste, jetant un regard à la caméra. Un moment qui révèle un respect mutuel entre filmeur et filmé. Essentiel à une telle démarche. (24 heures)