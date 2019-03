Agnès Varda s’en va glaner au paradis

Agnès V. Un prénom, une consonne. Comme une signature qui la situait immédiatement. Agnès Varda, c’était un visage, une voix, un style, une écriture. Et une présence. Depuis des années, elle nous côtoyait au quotidien, elle accompagnait nos envies de cinéma et en parlait avec une bienveillance remarquable. Il y a quelques années, au Festival de Locarno, qui lui décernait un Léopard d’honneur, durant une interview, elle était tombée en arrêt devant une feuille de palmier nain et ne la quittait plus, fidèle à son image de glaneuse. Avant de revenir aux questions de ses interlocuteurs. Elle était comme ça, Agnès Varda, attentive au détail, constamment émerveillée par la vie. Et toujours active. La dernière fois qu’on a pu la voir, en février, au festival de Berlin, où elle présentait son «Varda par Agnès», elle avait comme toujours l’air en grande forme. Inusable, vaillante, prête à repartir sur un nouveau film. L’annonce de son décès, vendredi, à l’âge de 90 ans – elle souffrait d’un cancer et nous l’ignorions – n’en résonne que plus douloureusement. Tout en nous rappelant que cette cinéaste, photographe et plasticienne, touche à tout aussi géniale que modeste, avait réussi à capter son époque sans jamais cesser de parler d’elle-même.

Adoptée par la Nouvelle vague

Née le 30 mai 1928 en Belgique, elle passe toute son enfance à Sète. Mais c’est à Paris qu’elle étudie la photographie et l’histoire de l’art. Fascinée par l’image, elle exerce comme photographe au TNP (Théâtre National Populaire), tout en essayant de réaliser un premier film avec trois bouts de ficelle. Nous sommes en 1954, et «La pointe courte» voit le jour, apportant un vent de liberté sur un cinéma français passéiste et corseté. C’est précisément contre cela que les cinéastes de la Nouvelle vague vont aller. Rien d’étonnant que Varda soit alors considérée comme une des leurs. Sa rencontre en 1958 avec Jacques Demy accélère le mouvement. Elle fait sa connaissance au festival de Tours et l’épouse. Grâce à «Cléo de 5 à 7», qu’elle réalise en 1961, portrait d’une jeune chanteuse errant dans Paris, Agnès Varda est tenue pour une cinéaste de la Nouvelle vague à part entière. Un statut conforté par «Le bonheur» (1965), qui traite de l’adultère et fera polémique, et «Les créatures» (1966).

À la fin des années 60, elle ne s’est pas encore frottée véritablement au documentaire, sinon par le biais de courts-métrages. Un voyage aux États-Unis va changer la donne. De 1968 à 1970, la réalisatrice séjourne à Los Angeles. Elle y signe plusieurs courts-métrages et un long, «Lions Love», fiction hippie dans laquelle elle dirige Viva, l’une des égéries d’Andy Warhol. De retour en France, elle s’attelle à la réalisation d’un film féministe qui sera salué, «L’une chante, l’autre pas». Il sort en 1977, et on peut supposer que Varda, encore influencée par son séjour américain, décide d’explorer des pistes inédites, voire de s’orienter dans de nouvelles directions.

Elle repart donc à LA, où elle va signer coup sur coup un documentaire et une fiction. Tous deux sortent en 1981. Le premier, «Mur murs», évoque les murals, ces gigantesques peintures qui ornent les murs le long des rues de la ville, œuvres éphémères que sa caméra fixe pour l’éternité. Le second, «Documenteur», est largement autobiographique, et même si Varda n’y apparaît pas directement, sa démarche commence à se radicaliser. Le film annonce mine de rien les grands documentaires de la dernière partie de sa carrière, ces films où la caméra lui colle à la peau, où elle commente son travail, sa quête, ses obsessions, le tout avec un sens poétique n’appartenant qu’à elle.

Mais avant de s’installer confortablement dans le documentaire, le cinéma de Varda fait encore quelques irruptions remarquées dans la fiction. Ce sera «Sans toit ni loi», portrait rude et réaliste d’une sans-abri qu’on retrouve morte dans un fossé. Le film remporte le Lion d’or à Venise en 1985 et le César du meilleur film l’année suivante. Ce sera ensuite en 1991 «Jacquot de Nantes», bel hommage à son compagnon, Jacques Demy, décédé l’année précédente. Ce sera enfin l’échec, en 1995, des «Cent et une nuits de Simon Cinéma», œuvre commémorative pour fêter les 100 ans du septième art regroupant des centaines de vedettes. Et l’un des rares que le public boudera. Curieusement, la cinéaste ne reviendra dès lors plus à la fiction. Mais s’affirmera au contraire dans un genre peu courant, ces documentaires intimistes dans lesquels la voix de la cinéaste sert de guide à une narration a priori erratique.

Les grands documentaires

Un premier chef-d’œuvre surgit en 2000. «Les glaneurs et la glaneuse». Le film tient du miracle. Agnès Varda y raconte comment les glaneurs ratissent les champs pour y récolter des restes mangeables. Mais surtout, elle élargit son propos. Evoque toutes les occurrences de glaneurs. Elle parle d’art, du célèbre tableau de Millet, «Des glaneuses», d’économie et de société, des gens qui font les poubelles pour vivre ou manger, mais aussi d’elle-même, et c’est étourdissant. On a alors le sentiment de redécouvrir la cinéaste. Tous les travaux qui suivront le confirmeront: Agnès Varda a trouvé un ton. Dans «Les plages d’Agnès» (2008), elle fait son autoportrait. Evoque son passé, ses rencontres, ses coups de gueule, revisite son enfance, de sa maison natale aux plages de son adolescence. C’est simple et bouleversant à la fois. La voix de la cinéaste parcourt là encore le film.

De semblables émotions se feront à nouveau sentir dans «Visages, villages», qu’elle coréalise en 2017 avec JR, artiste adepte du collage photographique. «Varda par Agnès», qui a été dévoilé il y a quelques semaines à la Berlinale, clôt brillamment une boucle dont elle a dû percevoir l’achèvement. Le film sera présenté à Visions du Réel le jeudi 11 avril à 21 heures. «Une perte terrible, je la pensais immortelle, déclarait hier Émilie Bujès, directrice artistique du festival nyonnais. Une grande dame du cinéma et l’une des rares femmes de cette génération à avoir obtenu cette place, cette visibilité.» «Agnès par Varda» sera en salles en septembre, nous apprenait vendredi son distributeur suisse. Le plus triste dans tout ça, c’est que nous ne découvrirons plus jamais d’autres films d’Agnès Varda. Celle qui fut honorée partout – Palme d’honneur à Cannes, grand-croix de l’ordre national du Mérite en 2013 – s’est tue pour de bon. Nous la regrettons déjà. (24 heures)