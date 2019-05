«Astrid», une histoire d’avant-Fifi Brindacier

Tablant sur la notoriété mondiale de son héroïne, la réalisatrice Pernille Fischer Christensen ose écarter toute mise en contexte du destin d’Astrid Lindgren. En effet, dans les pays scandinaves, nul n’ignore que la dame a vendu plus de 165 millions de livres pour enfants, traduits dans une centaine de langues, notamment les aventures de la star du genre Fifi Brindacier. Ni que la vénérable romancière est devenue la figure de proue des mouvements militant pour les droits des enfants.

Ce glorieux avenir émerge à peine dans «Astrid». Le biopic s’en tient à la jeunesse d’une gamine au tempérament original dans une atmosphère de puritanisme. Par miracle, la fantaisie de la demoiselle interprétée par Alba, fille du réalisateur Bille August, ne sera pas brimée par les us et coutumes rigoristes du siècle dernier. La créativité décorsetée, l’ingénue engagée dans un journal local tombe amoureuse de son patron et se retrouve enceinte. À l’époque, pareille inconvenance était sanctionnée comme un crime. Astrid part donc accoucher au Danemark, y laisse son bébé et revient attendre que son amoureux divorce avant de se résoudre à l’évidence. Elle récupère son enfant et c’est en lui inventant des histoires que l’inspiration surgit. Malgré sa joliesse, ce conte ascétique laisse un fort parfum d’inabouti.

(24 heures)

Biopic(Dan., 6/12, 123’). Cote: **