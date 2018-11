Au pays des merveilles de «Lazzaro felice»

Parmi tous les films réalisés par des femmes et sélectionnés cette année à Cannes, «Lazzaro felice» («Heureux comme Lazzaro») était l’un des plus intéressants. Il s’agit de la troisième fiction d’Alice Rohrwacher (sœur de la comédienne Alba Rohrwacher), réalisatrice italienne née en 1981. Après «Corpo celeste» (2011) et «Les merveilles (2014)», cette nouvelle fiction est de loin le plus fantasque et le plus drolatique de ses films, pour ne pas dire le plus réussi. Extrêmement compliqué à résumer, car le récit se détraque à la moitié et repart de zéro comme s’il n’avait jamais commencé, il se présente comme une parabole sur le monde. Son principal héros, incarné par le délicat Adriano Tardiolo (photo), un jeune paysan bon et naïf, se retrouve dans un futur imaginaire après une chute mortelle.

Univers du conte

Sorte de parabole sur le monde, très schématisée, très binaire – les riches d’un côté, les pauvres de l’autre –, «Lazzaro felice» ne ressemble qu’à lui-même et c’est ce qui fait sa singularité, sa force poétique. Il y a même quelque chose de la fable dans ce film par instants inquiétant qui renoue avec cet univers du conte si important dans la culture italienne. «Ce film, je l’ai conçu comme une fresque dans laquelle Lazzaro traverse le champ, raconte la cinéaste, de passage il y a peu à Genève. Lorsqu’il chute, il traverse le temps, en somme. Il ne meurt pas au sens usuel du terme.» Ce genre de constructions de l’esprit, séduisantes et retorses, Alice Rohwacher en a à revendre. Et lorsqu’on lui cite Pirandello comme source d’inspiration possible, elle acquiesce. «Je l’adore. Mes personnages sont comparables à des légendes. Ce sont des archétypes qui s’incarnent.

«Parler d’argent n’intéressait pas mon jeune acteur. De cinéma non plus»

Il y a aussi Pasolini, référence totalement volontaire de ma part.» Concernant son jeune comédien, Adriano Tardiolo, elle, affiche la plus totale des satisfactions. «Il est incroyable. Il ne voulait pas faire l’acteur et il ne veut toujours pas le faire. Cela ne l’intéresse absolument pas. Je me souviens que je l’avais rencontré par hasard, dans une école. Et j’ai tout de suite su que c’était lui. Il donnait la même intention, avait la même image que celle qu’on voit de lui dans le film. Il était concentré, non pas parce que j’étais une cinéaste, mais parce que j’étais un être humain. Finalement, ce fut un casting à l’envers. J’ai fait en sorte d’être choisi par lui. C’était à rebours de tout ce qu’on peut connaître ou savoir de ce métier, de ce milieu.

Parler d’argent ne l’intéressait pas. Parler de cinéma non plus. Mais il a accepté de faire des essais. C’est à ce moment qu’il a compris que ce travail était différent de tous les autres. Qu’il permettait de tout aimer et d’aimer tout le monde. Il a compris que faire l’acteur, c’était aller vers les autres. Sans intention de faire le bien ou le mal. Et que dans les deux cas, il s’agit d’être dans le vrai. C’est ce qui l’a décidé à venir avec nous.»

Depuis, le jeune homme n’a pas changé d’avis. À moins d’un miracle, on ne le verra plus jamais dans un film. «Lazzaro felice», expérience unique pour un jeune homme unique. «Mais casse-tête au montage, précise la cinéaste. Tous les films sont difficiles à monter mais celui-ci l’était encore plus. Il fallait trouver le bon rythme, la bonne respiration. Construire un fil narratif a été aussi compliqué que de tomber dans le vide volontairement, si vous voyez ce que je veux dire (ndlr: elle fait référence à la séquence où Lazzaro tombe d’une falaise). Mais quand j’ai enfin trouvé la solution, quel soulagement! Quelle libération!»

Sélection cannoise

«Lazzaro felice» est aussi un film suisse puisque, tout comme «Les Merveilles» et «Corpo celeste», il a été coproduit par la Tessinoise Tiziana Soudani via sa société Amka Films. «Elle me soutient depuis mon premier film, concède Alice Rohrwacher. Elle a su me faire confiance, sans me juger ni tenter de faire le film à ma place. Cette confiance m’a d’ailleurs étonné. Pour vous faire une idée de mon manque d’expérience, il faut savoir que lorsque j’ai réalisé «Corpo celeste», je ne savais même pas ce qu’était un plateau de tournage.» Depuis, elle a très vite appris. Au point que «Lazzaro felice» est même sa deuxième participation, après «Les merveilles», à la compétition cannoise, ce qui est rare pour une femme. D’autant plus que les deux films ont chacun reçu un prix. Pour «Lazzaro», ce fut celui du meilleur scénario. Et cela nous met en joie.

«Le film a été tout juste terminé pour Cannes. Le comité de sélection l’avait visionné et retenu, comme c’est souvent le cas, sur copie de travail. Le jour de l’ouverture, nous étions encore en mixage. Cela signifie que je n’ai pas du tout eu le temps de stresser ni de me prendre la tête en pensant au festival. Pour nous, Cannes était très important. C’est un festival qui protège les auteurs. Pour notre sortie en Italie, cela a son poids, surtout lorsqu’on connaît le traitement réservé aux auteurs dans les salles. Cannes est un garant, en somme.»

À l’affiche depuis mercredi, cet étrange conte qui paraît hors d’âge vous fera sans doute planer au-dessus du sol, à l’instar de son jeune héros qui ne fera hélas plus jamais de cinéma.

(24 heures)