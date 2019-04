«Captive State», de la SF un peu décevante

Nous sommes à Chicago et la ville est envahie depuis une dizaine d’années par des extraterrestres. En soi, le thème n’a rien d’extrêmement novateur. Et dans les faits, ce film de Rupert Wyatt ne le traite d’ailleurs pas vraiment puisque son point de vue est donné par des habitants de la ville qui tentent d’organiser la résistance à l’intérieur même de la cité.

D’un sujet tentaculaire et ambitieux, le cinéaste rate en partie sa cible et se perd dans la multitude, incapable de se centrer sur tel individu au détriment d’un autre. D’où, pour le spectateur, l’impossibilité de se fixer (et pour certains de s’identifier) et de se passionner pour ce qu’on lui raconte. Dans le même ordre d’idées, les aliens vantés par la bande-annonce restent trop volontiers hors-champ, et entretiennent ce sentiment de frustration qui finit par s’affirmer comme le moteur du film. Ce qui est évidemment problématique pour un métrage qui se veut plutôt commercial et efficace.

Rupert Wyatt aurait mieux fait de revoir ses classiques, d’«Alien» au récent «Premier contact» de Denis Villeneuve. Il aurait sans doute orienté ce «Captive State» dans une autre direction, quitte à foncer tête baissée dans les lieux communs du genre - envahisseurs hostiles, extermination des humains, etc. En lieu et place de cela, il tente de tisser une parabole sociopolitique, pas forcément aussi lisible qu’elle devrait l’être. Décevant mais pas catastrophique. (24 heures)