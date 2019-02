Chaplin comme vous ne l'avez jamais vu

La star mondiale fait aussi partie de la mythologie locale. Quand Charlie Chaplin (1889-1977) décide de s’installer en Suisse au début des années 1950, il débarque comme un morceau d’étoile descendu du cosmos. À son arrivée, il croise le regard d’un jeune photographe indépendant, Yves Debraine, qui le saisit dans le hall d’entrée du Beau-Rivage, à Lausanne, quelques heures après son arrivée à l’aéroport de Genève, le 2 décembre 1952.

Ces premières prises de vues inaugurent une longue relation de confiance entre le jeune reporter de 27 ans et le monument du cinéma qui cherchait à échapper au Maccarthysme, aux controverses sur ses conquêtes féminines et aux soucis fiscaux. Le chasseur d’images fera le pied de grue devant l’hôtel, ce qui lui permettra de conseiller un restaurant au couple Chaplin – La Pomme de Pin à la Cité – et de réaliser de nouvelles photographies de la célébrité qui, dès le lendemain, l’embarque à sa suite dans l’Oberland bernois où il se met en quête d’une résidence.

Vingt ans d'images

Chacun sait qu’il s’établira finalement à Corsier-sur-Vevey, au manoir de Ban, sur le site duquel s’est désormais ouvert le Musée Chaplin’s World, tout à la gloire de l’artiste exceptionnel qui y vécut jusqu’à sa mort. L’institution présente tout prochainement sa première exposition temporaire. Une soixantaine de tirages – beaucoup de grands formats – d’Yves Debraine, alors que sort, en parallèle, l’ouvrage «Chaplin Personal. 1952-1973», approfondissant un corpus d’images collectées pendant vingt ans. Car celui qui vendait ses clichés est rapidement devenu le photographe attitré de la famille du patriarche.

«Il était régulièrement appelé au manoir pour documenter une fête de famille, un anniversaire et réaliser des cartes de vœux de fin d’année où apparaissait toute la famille», rappelle son fils, Luc Debraine. «Il avait ensuite la liberté de les faire publier, en accord avec Chaplin.» L’actuel directeur du Musée de l’appareil photographique de Vevey a plongé dans les archives de son père pour en éditer les meilleures images. «Heureusement, ses archives étaient bien classées et il gardait la plupart du temps les pages de «L’Illustré», de la «Schweizer Illustrierte», de «Paris Match» ou du «Sunday Post» comme justificatifs.» Cette rigueur de classement lui a permis de sélectionner de nombreuses photographies qui n’avaient jamais été publiées auparavant. (24 heures)