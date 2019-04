Cinq trucs à savoir sur «Avengers Endgame»

1

«Iron Man» a lancé les hostilités en 2008

Sans risquer de prendre un coup de marteau de Thor pour révélation intempestive, il faut savoir que la geste des Avengers commence et finit avec Iron Man. En 2008, Marvel s’est endetté à hauteur de 525 millions de dollars pour produire des films sur ses superhéros. À défaut, le studio en perdrait l’exploitation. Or, le réalisateur Jon Favreau a pas mal improvisé «Iron Man», et même évincé Tom Cruise, Nicolas Cage et Clive Owen, leur préférant Robert Downey Jr. Miracle, les aventures de Tony Stark rapportent plus de 585 millions de dollars. Le premier cycle du «Marvel Cinematic Universe» est lancé, 21 films suivront selon un agenda précis.

2

Fin de partie pour «Avengers Endgame»

Lors du dernier rassemblement massif des forces Marvel, «Avengers: Infinity War», les nombreux et fastidieux champs de bataille à gérer nuisaient au rythme global. Merveille, «Avengers Endgame», toujours des frères Russo, trouve une cohésion narrative impeccable. Pourtant, les arcs dramatiques ne manquent pas. Captain America et Iron Man, qui se battaient froid, doivent se rabibocher. Il faut soigner la gueule de bois de Thor. Black Widow doit panser ses pertes sentimentales, Hulk se réconcilier avec son destin bipolaire, etc. Sans oublier les superhéros qui se sont ajoutés au fil du premier cycle avec des bénéfices conséquents, comme le gentil rigolo Ant-Man ou le militant Black Panther. Dernière venue, Captain Marvel ne peut rester à l’écart de la Terre, planète que l’affreux «inévitable» Thanos trouve «si irritante» et qu’il a quasi éradiquée en claquant des doigts.

3

Garder le suspense malgré les fuites

Depuis des mois, les internautes supputent quant à la destinée des Avengers, décryptant le moindre début d’indice à travers posters, produits dérivés ou bandes-annonces. La production a su «fuiter» avec grâce, histoire de bousculer le mégalo écolo Thanos dans son Jardin bucolique et ressusciter les morts. Mieux encore, les scénaristes osent dans «Avengers Endgame» aller contre la facilité. Quelques développements quantiques sont ainsi à prévoir, ainsi que des apparitions old style de Michael Douglas et Robert Redford.

4

Des Pierres et des pères: larme à l’œil

Aux clins d’œil farceurs succèdent aussi de tendres impromptus sur les antécédents de nos superhéros. La famille Stark s’agrandit et c’est touchant. Le père Thanos, par contre, affronte ses filles et c’est très nébuleux.

5

La femme demeure l’avenir de l’homme

Captain Marvel mène les opérations, signe des temps post-Wein­stein. Une séquence célèbre ces guerrières galactiques avec la fougue d’une chevauchée des Walkyries. Sans Wagner cependant, faut pas exagérer non plus.

«Avengers Endgame»

Superhéros

(USA, 12/14, 181’)

Cote : ***