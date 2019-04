Cinquante Visions du Réel

Le réel n’a qu’à bien se tenir. Cela fait 50 ans que le festival de cinéma international de Nyon le tient en joue. Ou plutôt joue contre joue puisque celui qui s’appelle Visions du Réel depuis 1995 privilégie depuis longtemps les regards intimes, subjectifs, qui prennent leur propos à bras-le-corps plutôt que de se protéger derrière la distance de l’objectivité. Au moment où cette édition anniversaire se débouche – vendredi, après une projection de préouverture jeudi – il est temps de reprendre contact avec ses films (169 projetés au total, dont 95 en compétition) qui parcourent l’épiderme du monde pour en restituer les plis enfouis et les aspects les plus bruts.

Selon la directrice artistique Émilie Bujès qui présente cette année son deuxième programme, la période récente s’est montrée faste en termes de production. «J’étais un peu inquiète de la concurrence. Rotterdam ou Berlin présentent beaucoup de docus, mais nous avons reçu une pléthore de propositions réjouissantes. Le luxe! Ce qui explique le grand nombre de premières mondiales cette année.» Avec 90 métrages en première mondiale et 11 en première internationale, Visions du Réel se positionne toujours en rendez-vous défricheur, aux avant-postes.

Mais cette profusion ne rend pas le choix plus facile d’autant que la culture du débat est profondément ancrée dans le comité de sélection du festival… «Il y a plusieurs nouvelles personnes dans le comité et, globalement, nous ne sommes d’accord sur presque rien! C’est pourtant ce que je voulais au départ. J’aime que les gens soient capables de s’engueuler. Et c’est vrai que les sélections compliquées sont souvent les meilleures – les plus productives, qui tirent dans des directions différentes. Même si c’est un peu pénible, car il faut aussi trancher.»

Ce foisonnement est d’autant plus impressionnant que bon nombre de ces films ne bénéficieront que d’une diffusion festivalière, de sorties en salles confidentielles. Parfois, la télévision s’en empare aussi. «La RTS effectue un supertravail, elle s’engage et j’espère qu’elle continuera à s’engager en coproduction et en diffusion. Il y a aussi Arte, mais c’est souvent des niches. Le film de Thomas Heise, «Heimat is a Space in Time», a bénéficié d’une coproduction de la ZDF.»

Pour qui cherche à voir autrement, l’offre de Visions du Réel demeure toujours aussi touffue qu’exceptionnelle, même si ses critères ne rencontrent ceux de l’actualité que lorsqu’elle croise la qualité cinématographique. La migration est évoquée par ceux qui restent au pays («Those Who Remain» ou «Kabul, City in the Wind»), l’intelligence artificielle prend le visage de robots dans «Hi, A.I.» et la réflexion sur le genre passe par la grand-mère dans «Madame», du Suisse Stéphane Riethauser. Quelques plongées dans la vie telle qu’elle va, parmi une multitude de films qui ne se laissent pas enfermer dans leur thématique mais gardent surtout les yeux ouverts. (24 heures)