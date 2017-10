«Corps et âme», Ours d’or à Berlin en 2017, débarque en salles

En février dernier, la cinéaste hongroise Ildiko Enyedi, lauréate de la Caméra d’or cannoise en 1989 pour Mon XXe siècle, faisait à nouveau parler d’elle en remportant l’Ours d’or à la Berlinale.

On Body and Soul, devenu Corps et âme pour sa sortie francophone, se déroule dans un contexte relativement rare au cinéma, celui d’un abattoir. S’y croisent un homme et une femme qui ont la particularité de faire un rêve récurrent commun qui va les guider sur le chemin de l’amour. Dans ce rêve hivernal, chacun d’entre eux est un animal, un cerf ou une biche, ce qui contraste fortement avec le lieu où ils travaillent. L’abattoir, site voué à la mise à mort d’animaux, dominé par le rouge, tranche ici avec la blancheur immaculée des paysages neigeux que les deux personnages traversent dans leur sommeil. Si la lecture psychanalytique du film, pour discutable qu’elle soit, est présente dans Corps et âme, l’aspect poétique l’emporte. Il y a même un certain humour qui surplombe la grisaille ambiante de cette fable amoureuse sur l’incommunicabilité. Il est clair qu’on ne voit pas des films comme ça tous les jours. Et que c’est sans doute sa singularité qui a valu à Corps et âme d’emporter à ce point l’adhésion cette année à Berlin.

