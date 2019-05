«Cœurs ennemis», une passion sans surprise

Le second conflit mondial demeure un générateur de fictions inépuisable. La preuve cette semaine avec la sortie de cette adaptation d’un roman qui conte une passion amoureuse entre l’épouse d’un colonel anglais et un ancien officier nazi avec lequel elle est forcée de cohabiter. James Kent, metteur en scène de ces «Cœurs ennemis» («The Aftermath», en version originale), se retranche derrière une réalisation au classicisme archiéprouvé. Il n’y a dès lors plus grand-chose à attendre d’un produit aussi lisse, sinon les apparitions d’une Keira Knightley patiente, dévouée et de temps à autre enflammée. Jusqu’au dénouement relativement prévisible d’un film bien fait mais sans aucune valeur ajoutée. Les romantiques seront bienvenus.

«Coeurs ennemis»

Drame

G.-B., 108’, 12/14.

Cote: **

(24 heures)