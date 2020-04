De Cannes à Venise, comment la planète cinéma se réorganise

Initialement, le 73e Festival de Cannes devait se tenir du 11 au 23 mai. Pendant plusieurs semaines, Thierry Frémaux, son délégué général, a joué la montre, refusant d’accepter l’idée d’un changement de dates, voire d’une annulation. Les rassemblements de plus de 5000 personnes interdits? Cela ne nous concerne pas, aucune des salles cannoises ne possède une telle jauge, faisait-on savoir du côté du Faubourg Saint-Honoré, siège parisien de l’événement.

Lorsque ces interdictions de rassemblements ont diminué de nombre, la direction suggérait d’attendre, de voir si avril permettrait de mieux respirer avant de prendre une éventuelle décision. L’annulation était exclue et les dates plus ou moins réagendées du 23 juin au 4 juillet, prenant la place de Cannes Lions, festival de la créativité reporté à l’automne dans l’intervalle.

Puis vint la déclaration d’Emmanuel Macron le lundi 13 avril, qui rendait désormais impossible la tenue de l’événement à cette période. Le festival a pris acte. Le report envisagé aux nouvelles dates n’était désormais plus possible. «Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale», table leur communiqué. Non sans conclure que «nous espérons être en mesure de communiquer rapidement sur les formes que pourrait prendre ce Cannes 2020». Le mot annulation ne figure nulle part, même si aucune date n’est suggérée ni aucune solution proposée.

Le Marché du film en ligne critiqué

Le Marché du film, lui, qui a lieu en même temps tout en conservant son indépendance propre, envisage une édition en ligne qui se tiendra bien du 22 au 26 juin. L’initiative ne fait pas l’unanimité. Distributeurs, vendeurs, producteurs et autres acteurs d’un milieu professionnel trop souvent en autarcie ne souscrivent guère à l’idée de payer (chèrement) un accès dont le streaming ne remplacera jamais le contact humain, nécessaire lors des milliers de transactions qui ont lieu à ce moment-là, garantes d’une économie mondiale qu’elles fixent ainsi dans leurs grandes lignes pour l’ensemble des territoires.

Dans la foulée, toutes les sections parallèles, la Quinzaine des réalisateurs, la Semaine de la critique et l’ACID, annoncent leur annulation, isolant encore plus la sélection officielle (Compétition et Un certain regard) dans une tour d’ivoire dont la forme peine à se dessiner. Thierry Frémaux accorde des interviews dans plusieurs gros médias français et tente d’y répondre, envisageant d’autres scénarios et refusant d’envisager une annulation sèche.

Parmi ces scénarios, la présentation des films en numérique est exclue, ne serait-ce que pour des soucis d’ayants droit par rapport aux œuvres sélectionnées. Il n’exclut pas, en revanche, des montées des marches… avec masques. «On nous envoie de partout des films magnifiques. Il est de notre devoir et de notre envie de les aider à exister et à retrouver le public. Nous ne voulons pas passer directement à l’année prochaine, pas abandonner les films et ceux qui les rendent possibles.» Tout cela est-il bien réaliste? Frémaux attend-il l’automne pour remettre son festival sur de nouveaux rails, sachant l’engorgement festivalier qui a lieu à ces dates ? À cette heure, rien n’est impossible.

Venise crée la surprise

Car dans la foulée, c’est la Mostra de Venise qui a créé la surprise. Le 20 avril, le président de la Biennale confirme en effet les dates de celle-ci, du 2 au 12 septembre, ainsi que celles de la Biennale d’architecture, du 29 août au 2 novembre. La saison des festivals reprendrait donc avec Venise? La bonne nouvelle s’accompagne même d’une rumeur de collaboration entre Cannes et Venise. Alberto Barbera, directeur de la Mostra, la juge opportune, non sans préciser qu’aucune discussion n’est en cours.

L’idée semble d’ailleurs avoir été suggérée par Gianluca Farinelli, président de la cinémathèque de Bologne et de son festival, «Il Cinema ritrovato», qui, dans une interview à «La Repubblica», mentionne cette hypothèse d’alliance. Entre Cannes et Venise, et entre Bologne et Lumière (Lyon, en automne). C’est aller vite en besogne, certes, mais on peut très bien imaginer que la Mostra ouvre l’une de ses sections aux films de la sélection cannoise. Cela dit, Frémaux lui-même n’exclut pas de dédier plusieurs séances de Lumière à des grandes premières cannoises.

Les cartes se rebattent, mais attention, il n’y aura pas de place pour tout le monde. Il semble juste vital de maintenir l’événement sous une forme ou l’autre, ne serait-ce que pour tenter de préserver un monde du cinéma durement touché par la crise du coronavirus. Ce monde-là s’aligne le plus souvent sur les choix cannois, qui en termes de médiatisation, de retombées et de ventes fixent les grandes lignes de l’économie du cinéma d’un pays à l’autre. Sans Cannes, tout devient très boiteux, incertain, délicat.

À Locarno, rien n'est décidé

Dans un mouvement parallèle, le festival de Toronto (10 au 20 septembre) n’exclut pas de passer au numérique pour sa prochaine édition. Initiative pour l’instant peu acclamée par les milieux, on s’en doute. Pour pallier l’effondrement des différents marchés, les festivals de Zurich (24 septembre au 4 octobre) et de San Sebastian (18 au 26 septembre) ont décidé de créer ensemble un nouveau marché du film permettant de présenter des projets qui ont échoué en raison de la pandémie de coronavirus. S’y retrouveront notamment des films qui auraient dû être présentés à South by Southwest en mars à Austin, ou à Tribeca en avril, qui s’est déroulé en ligne.

Et Locarno, dans tout ça? C’est la grande inconnue. Le festival doit avoir lieu au Tessin du 5 au 15 août, et rien n’est encore décidé. On nous fait savoir que l’événement ne communiquera qu’après les nouvelles directives du Conseil fédéral mercredi. Alors on attend impatiemment d’en savoir plus dans deux jours.